Zapał do zakupów obligacji detalicznych osłabł

W marcu resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe za 864 mln zł. Dla porównania w lutym łączna wartość, za którą sprzedano papiery oszczędnościowe przekroczyła 1 mld zł.

Chociaż marzec był słabszym miesiącem dla detalicznych papierów dłużnych, to jednak od początku roku – w ciągu zaledwie 3 miesięcy - resort finansów sprzedał je za ponad 2,9 mld zł, dla porównania w całym 2017 r. łączna wartość sprzedaży wyniosła 6,86 mld zł, a był to najlepszy rok w ciągu ostatnich 10 lat.

Marcowa sprzedaż obligacji wyniosła 864 mln zł, co potwierdza duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi. Spośród oferowanych instrumentów nabywcy najchętniej wybierali obligacje, które łączą dwie cechy, przynoszą stały, z góry znany zysk i mają najkrótszy okres do wykupu. Łączna wartość sprzedaży obligacji 3-miesięcznych i 2-letnich wyniosła ponad 500 mln zł (63 proc. udział w strukturze sprzedaży). Obligacje 4- i 10-letnie, których konstrukcja zabezpiecza oszczędności przed inflacją stanowiły 35 proc. marcowej sprzedaży, nabywcy na ich zakup przeznaczyli ponad 300 mln zł. W pierwszym kwartale br. nabywcy przeznaczyli na zakup obligacji środki o wartości 2,9 mld zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. – komentuje, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.