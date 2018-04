PKP z 700 mln zł kredytu. Tym razem w polskich bankach

PKP S.A. ma zagwarantowane kolejne środki na realizację Programu Inwestycji Dworcowych. Pieniądze zapewni kredyt, który spółka podpisała z trzema bankami: Pekao SA, PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wysokość całego kredytu to 700 mln zł. Każdy z banków finansuje kredyt w jednakowej części

Umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. a trzema polskimi bankami: Pekao S.A., PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewnia znaczące środki na realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w naszym kraju. Jest to program zainicjowany i aktywnie wspierany przez polski rząd. Dlatego doceniamy fakt, że w dużej mierze będzie on realizowany dzięki sprawnej kooperacji podmiotów sektora państwowego mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Widzimy prawdziwy renesans polskiej kolei. Realizowane na ogromną skalę inwestycje w dworce, infrastrukturę kolejową i tabor przekładają się nie tylko na zwiększony komfort podróżnych i rozwój poszczególnych regionów kraju, ale także wpływają pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki - mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. Cieszę się, że działania jednej z krajowych spółek Skarbu Państwa wspierają nasze rodzime banki. To przykład dobrej, efektywnej współpracy ważnych państwowych podmiotów, za którą bardzo dziękuję naszym partnerom dodaje.

Aż 250 mln zł z przyznanej kwoty PKP S.A. będzie mogła przeznaczyć na budowę i modernizację dworców w ramach szerokiego programu inwestycyjnego, którego wartość szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Środki kredytowe będą stanowić kolejne źródło finansowania inwestycji, zaraz po funduszach unijnych i wsparciu z budżetu państwa. Pozostała kwota, czyli około 450 mln zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej pozyskanego finansowania - zadłużenia z poprzednich lat. Kredyt ten zaciągnięty został w Deutsche Banku.

Na razie kredyt wzięliśmy na dobrych warunkach, obniża nam to koszty finansowe, mamy plan spłacać ten kredyt z działalności bieżącej. To ważne, że nie będziemy nic prywatyzować, nie będziemy nic wyprzedawać po to, żeby spłacać historyczne długi. Ponad 500 mln spłaciliśmy w zeszłym roku. W tym roku miliarda się nie da spłacić, więc wzięliśmy tym sobie też trochę oddechu - powiedział prezes PKP SA.

W dodatkowym oddechu, inwestycjach w dworce i pozyskaniu finansowania europejskiego,tym razem pomagają polskie banki. Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie realizuje Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspierając rodzime przedsiębiorstwa, a tym samym rozwój kraju.

Udzielone finansowanie poprzez konsorcjum banków to kolejna transakcja BGK wpisująca się w tę strategię oraz ważny krok wzmacniający relację z Grupą PKP, jednym z największych polskich pracodawców i czwartą co do wielkości koleją europejską - mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Dzięki zdecydowanie niższemu kosztowi finansowania, nowy kredyt jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe. Zgodnie z zawartą umową, kredyt ma zostać spłacany do końca 2022 roku.

Podpisanie umowy kredytowej jest elementem restrukturyzacji finansowej PKP SA. Koszt obsługi nowego kredytu w porównaniu do poprzedniego zadłużenia znacząco spadnie. Z uwagi na to, że kredyt zawarto w polskiej walucie, nowa umowa znacznie zredukuje również ryzyko kursowe, z którym mieliśmy do czynienia mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

Jak zaznaczył wiceprezes Banku Pekao SA, bank silnie zwraca uwagę na wsparcie przedsiębiorstw i gospodarki. Wspólnie z BGK Pekao realizuje wiele inwestycji, które rozwijają infrastrukturę w kraju.

Bank Pekao, jako lider na rynku finansowania strukturyzowanego i konsorcjalnego, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby być nie tylko dostarczycielem kapitału, ale przede wszystkim kompleksowo strukturyzować transakcję dłużną przedsiębiorstwa i pełnić rolę organizatora konsorcjum banków. Finansowanie dla PKP S.A. to już kolejny kredyt konsorcjalny podpisany przez Pekao w 2018 roku - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący pion bankowości korporacyjnej. -

PKO Bank Polski - niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego i największy krajowy bank kredytujący polskie firmy - także wspiera przedsiębiorców i samorządy oraz tak znaczące działania inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Oferujemy dopasowaną ofertę bankową i współpracę z najwyższej klasy doradcami wykorzystując przy tym bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji złożonych transakcji finansowych. Kredyt udzielony PKP SA przez konsorcjum banków jest modelowym przykładem takiej współpracy - mówi Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

