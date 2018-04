Timmermans spotka się z Sorosem. Dostanie instrukcje?

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans spotka się w poniedziałek w Brukseli z finansistą George’em Sorosem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. budowania jedności w Unii Europejskiej - poinformował w piątek rzecznik KE Margaritis Schinas

Rzecznik pytany był także, czy tematem rozmowy będą niedawne wybory na Węgrzech, które zakończył się zwycięstwem partii Fidesz premiera Viktora Orbana.

Frans Timmermans i pan Soros znają się od wielu lat. Wiceszef KE mówił publicznie w przeszłości, że za każdym razem, gdy mają okazję się spotkać, wykorzystują ją do rozmowy o szerszych, bieżących sprawach w UE i o tym, jak sprawić, by wśród krajów członkowskich panowała jedność - powiedział Schinas.

Soros jest amerykańskim finansistą, którego osobista fortuna pod koniec 2017 r. została oszacowana przez „Forbesa” na ok. 23 mld dolarów USA. W UE jest krytykowany szczególnie przez władze na Węgrzech, która zarzucają mu m.in. podejmowanie działań na rzecz sprowadzenia do Europy milionów imigrantów.

Brytyjski tabloid „Daily Mail” w lutym skrytykował Sorosa za wsparcie kampanii, mającej na celu powstrzymanie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Dziennik odniósł się do informacji opublikowanych wcześniej przez „Daily Telegraph”, według których Soros za pomocą stworzonej przez siebie Open Society Foundation zdecydował się wesprzeć kampanię „Best for Britain”; kampania ta ma doprowadzić do powtórzenia referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE.

W USA Soros jest hojnym darczyńcą Partii Demokratycznej, a jego fundacje skupiły się na dążeniu do zmiany amerykańskiej polityki imigracyjnej, systemu sprawiedliwości i więziennictwa oraz finansowały programy wsparcia dla młodych Latynosów i Afroamerykanów. Wspierają też działalność ruchu Black Lives Matter.

George Soros urodził się na Węgrzech, po II wojnie światowej wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie studiował filozofię i został traderem na giełdzie papierów wartościowych. Następnie przeniósł się do USA, gdzie w roku 1969 założył firmę Soros Fund Management.

SzSz PAP