PKP PLK: linia do lotniska Katowice w 2022 roku

Do 2022 r. powinna potrwać odbudowa linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia, która skomunikuje port lotniczy Katowice w Pyrzowicach z siecią kolejową i miastami centralnej części Śląskiego - deklaruje zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK

Jak poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Żmuda, perspektywa realizacji tej inwestycji nie jest zagrożona, mimo że nie uzyskała ona dofinansowania w ostatnim konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. PLK odwołały się od tej decyzji, a w razie niepowodzenia odwołania złożą wniosek o dofinansowanie w kolejnym spodziewanym konkursie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK projekt „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie” mieści się w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji Krajowego Programu Kolejowego pod nazwą „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności” (za 1089,8 mln zł).

Ten projekt w konkursie nie przeszedł kwalifikacji. Jedną z przyczyn były kłopoty z decyzją środowiskową, która została dostarczona, ale nie do końca w terminach. Odwołaliśmy się od tej decyzji, niemniej mamy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych informację, że będzie ogłoszony jeszcze kolejnych konkurs. Więc jeśli nie teraz, to w kolejnym konkursie” - zaznaczył w piątek członek zarządu PLK. To nie wpłynie na termin realizacji tego projektu - zapewnił Żmuda przypominając, że spółka podpisała już umowę na projekt i nadzór autorski inwestycji dotyczącej linii nr 182. „Dzięki temu nie tracimy czasu - podkreślił. Projekt będzie w sierpniu przyszłego roku. Jeżeli wyjdzie nam konkurs, to 2022 r. to jest koniec prac. W przyszłym roku, jeżeli będziemy mieli finansowanie, ogłosimy przetarg (na wykonanie inwestycji w formule +buduj+); w 2020 r. rozstrzygnięcie i dwa lata realizacji, czyli do końca 2022 r. - uściślił Kazimierz Szczurowski z PLK, dyrektor projektu.

Wartą 15,2 mln zł netto umowę na zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego, zarządza kolejowej infrastruktury podpisał w połowie marca br. ze spółką Egis Poland.

Zgodnie ze specyfikacją tego zamówienia, obejmującego zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego - to 1575 dni. Wykonawca ma dostarczyć m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa, linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnej odbudowy planowana jest jej elektryfikacja.

Według wcześniejszych informacji czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Zawiercia miałby wynieść ok. 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut. Dojazd linią 182 od strony Tarnowskich Gór (a także wyremontowaną w podobnej perspektywie czasowej „magistralą węglową”) wyniósłby ok. 50 minut.

