Oszuści wyłudzają na zwrot podatku

Resort finansów ostrzega, że oszuści próbują podszyć się pod Ministerstwo Finansów przesyłając na elektroniczną skrzynkę pocztową informację dotyczącą „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”.

Jak podaje resort ze wspomnianego e-maila wynika, że warunkiem otrzymania pieniędzy ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej.

Resort dodaje, że do wiadomości dołączony jest załącznik o nazwie „DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf”, który udaje oficjalną korespondencję urzędową.