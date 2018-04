Nagrody XXIV Targów Wydawców Katolickich

W czwartek, 12 kwietnia rozpoczęły się XXIV Targi Wydawców Katolickich, które potrwają do niedzieli, 15 kwietnia. Uroczyste otwarcie Targów odbyło się jak zawsze w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tegoroczna odsłona tego największego święta wydawców literatury religijnej gromadzi ponad 170 wystawców z ca­łego kraju: oficyn kościelnych, zakonnych i świeckich specjalizujących się w publikacjach o tematyce religijnej. Łącznie podczas czterech targowych dni targowej publiczności zaprezentowanych zostanie ponad 12 tys. publikacji.

To ważne wydarzenie skupia autorów i wydawców reprezentujących duchowość i wartości, które od ponad tysiąca lat kształtują naszą narodową tożsamość, przenikają naszą społeczną świadomość i budują nasze kulturowe dziedzictwo – napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda we wstępie do targowego katalogu.

Pozdrowienie do uczestników Targów skierował również Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński. Czytamy w nim m.in.: „Cieszy mnie niezmiernie, że to ważne i wartościowe wydarzenie wpisało się na stałe w kulturalny pejzaż naszej stolicy. Stanowi bowiem prawdziwe święto książki religijnej, ukazującej świat zasad i wartości w świetle ewangelicznego przesłania, które od ponad tysiąca lat kształtuje wizerunek naszej Ojczyzny”.

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na dziewiątych już targach organizowanych w Zamku Królewskim. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wszystko się udało. Wszystkie trudności pokonujemy w biegu, myślę że będziemy mogli ogłosić w tym roku kolejny sukces frekwencyjny, a wydawcy odniosą sukces komercyjny. Mam nadzieję, że współpraca w kolejnych latach będzie odbywała się tak dobrze jak dotąd – mówił z kolei Ziemowit Koźmiński, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego ds. marketingu.

Ze strony kościelnej gospodarzami Targów Wydawców Katolickich są Archidiecezja Warszawska oraz Archidiecezja Warszawsko-Praska.

Chrześcijaństwo jest jedyną religią świata, która pokazuje Boga z księgą w ręce. Wnętrza naszych świątyń to pierwsze targi książki katolickich – mówił biskup Michał Janocha, reprezentujący kardynała Stanisława Nycza. Biskup skierował również życzenia do wydawców i autorów, a czytelnikom życzył mądrych książek. Ponieważ z wykształcenia jestem historykiem sztuki – od siebie dodam, żeby były one coraz piękniejsze.

Z kolei Marek Stolarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, nawiązał do hasła tegorocznych targów związanego z tajemnicą Ducha Świętego jako źródła miłości. Kiedy przywołujemy miłość ducha świętego uświadamiamy sobie, że człowiek nie chce trzymać tego dla siebie, ale dzielić się tym. Wydaje się to być właśnie kwintesencją działalności pisarskiej i wydawniczej. Jako reprezentant biskupa ordynariusza warszawsko-praskiego serdecznie zapraszam na praską stronę do Katedry pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, pojutrze na galę wręczenia Nagrody Feniks 2018, a także w niedzielę na godz. 12 na mszę święta, której przewodzić będzie Nuncjusz Apostolski.

Tradycyjną formułę otwarcia Targów wypowiedzieli biskupi Janocha i Stolarczyk.

XXIV Targi Wydawców Katolickich potrwają do niedzieli, 15 kwietnia do godz. 17.30. Szczegóły na temat Targów dostępne są pod adresem http://www.swk.pl.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2018

wyniki

Nagrodę FENIKS 2018 otrzymały następujące publikacje:

Kategoria „literacka”

NAGRODA

„Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia”, w przekładzie i opracowaniu ks. Mirosława S. Wróbla (Wydawnictwo Gaudium)

WYRÓŻNIENIA

„Modlitewnik Poetycki” w wyborze i pod redakcją ks. Jana Sochonia (Wydawnictwo FRONDA)

„Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej” w wyborze i opracowaniu ks. Marka Starowieyskiego (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Kategoria „nauki kościelne”

NAGRODA

„Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – chrzest – naśladowanie. Opera omnia. Tom 4”, Josepha Ratzingera (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

WYRÓŻNIENIA

„Metafizyka” Arystotelesa w opracowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca OP oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

„Wszystkie Miejsca Biblijne. Słownik i konkordancja, t. 1 i 2” autorstwa ks. Czesława Piusa Bosaka (Wydawnictwo Petrus)

„Raport o stanie nadziei. Rozmowa z Carlosem Grandosem” (Wydawnictwo ARTI) oraz „Papież. Posłannictwo i misja” autorstwa kard. Gerharda Ludwiga Müllera (Wydawnictwo WAM)

Kategoria „Kościół wobec współczesności”

NAGRODA

„Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej” autorstwa dra Michała Gierycza (Wydawnictwo Naukowe UKSW)

WYRÓŻNIENIE

„Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego”, pod redakcją ks. Jacka Grzybowskiego i ks. Franciszka Longchampsa de Beriera (Wydawnictwo Jedność)

Kategoria „edytorstwo”

NAGRODA

„Biblia pierwszego Kościoła” w tłumaczeniu ks. Remigiusza Popowskiego SDB (Oficyna Wydawnicza VOCATIO)

WYRÓŻNIENIA

„Modlitewnik Sacra Famiglia” (Dom Emisyjny Manuscriptum)

„Opere et veritate. Arcybiskup Stanisław Gądecki. 25-lecie sakry biskupiej. 15-lecie posługi w Archidiecezji Poznańskiej” (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Kategoria „edytorstwo – album”

NAGRODA

„Wielkie Księgi objawień: Wielka Księga objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce; Wielka Księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce; Wielka Księga objawień i cudów Pana Jezusa w Polsce”, autorstwa Adama Andrzeja Walczyka (Wydawnictwo AA)

WYRÓŻNIENIA

„Rafael” autorstwa Claudio Strinatiego (Wydawnictwo Jedność) „Wielka Księga Patriotyczna” autorstwa Ireneusza Korpysia i Józefiny Kępy (Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła)

Kategoria „książka dla dzieci”

NAGRODA

„O chrześcijańskiej Europie dzieciom” Ewy Skarżyńskiej z ilustracjami Kazimierza Wasilewskiego Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

WYRÓŻNIENIA

„Kredkami do Nieba. Rok B. Zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią” autorstwa Doroty Łoskot-Cichockiej i Anny Moszyńskiej z ilustracjami Marianny Oklejak (Wydawnictwo Bernardinum)

„Wojtek. Żołnierz bez munduru” autorstwa Elizy Piotrowskiej (Wydawnictwo Święty Wojciech) „Opowieści biblijne dziadzia Józefa 4” autorstwa Lidii Miś z ilustracjami Ewy i Jolanty Ludwikowskich (Wydawnictwo Dreams)

Kategoria „książka dla młodzieży”

NAGRODA

„Pismo Święte dla młodych. Pełny tekst. Objaśnienia. Wskazówki. Grafiki” (Dom Wydawniczy Rafael)

WYRÓŻNIENIA

„Historia Polski w komiksie. Pierwszy komiks o historii Polski wydany na 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości” autorstwa Pawła Kołodziejskiego i Bogusława Michalca (Wydawnictwo AA)

„Życie św. Brata Alberta. Biografia ilustrowana” autorstwa Jolanty Sosnowskiej i Zygmunta Wierciaka (Biały Kruk)

Kategoria „książka autora zagranicznego”

NAGRODA

„Opowieść ojca” autorstwa Michaela O’Briena (Wydawnictwo Bernardinum)

WYRÓŻNIENIA

„Współczesne problemy religijne” autorstwa Alaina Besancona w tłumaczeniu Wiktora Dłuskiego (Wydawnictwo Teologii Politycznej)

„Pisma więzienne” Tomasz More (Państwowy Instytut Wydawniczy)

Kategoria „tłumacz”

NAGRODA

„Dzieła I: Święte obrzędy Kościoła”, „Dzieła II: Porządek antyfonarza, inne pisma o świętych obrzędach, reguły życia duchownych i mniszek” Amalariusza z Metzu w przekładzie zbiorowym pod redakcją ks. Tadeusza Gaci (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

WYRÓŻNIENIA

„Kazania o Najświętszej Maryi Pannie” autorstwa św. Bernarda z Clairvaux w tłumaczeniu ks. Ildefonsa Bobicza (Wydawnictwo AA)

„Pieśń duchowa” świętego Jana od Krzyża w przekładzie Marcina Kurka (Wydawnictwo Karmelitów Bosych)

Kategoria „seria wydawnicza / dzieła zebrane”

NAGRODA

Seria „Teksty-przekłady-komentarze” autorstwa św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa pod redakcją ks. Andrzeja Maryniarczyka (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

WYRÓŻNIENIA

Seria: „Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia”, „Chrystianizacja „Młodszej Europy”, „Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów”, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Strzelczyka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza)

Seria „Świadkowie Tajemnicy”: „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych”, „Dowody Tajemnicy. Śledztwo w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych”, „Tajemnica Graala. Śledztwo w sprawie Świętego Kielicha”, „Ufam. Śladami świętej Siostry Faustyny”, „Sekrety Guadalupe. Rozszyfrowanie ukrytego kodu”, „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia (Rosikon Press)

Seria: „Źródła do Dziejów Kultury Duchowej w Polsce”: „Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj. Godzinki staropolskie”; „Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki” autorstwa Anny Gąsior i ks. Janusza Królikowskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)

Kategoria „publicystyka religijna”

NAGRODA

„Biblia we fragmentach. 200 bram do Starego i Nowego Testamentu”, autorstwa kard. Gianfranco Ravasiego (Wydawnictwo Jedność)

WYRÓŻNIENIA

„W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Patriarcha Bechara Rai w rozmowie z Isabelle Dillman” (Wydawnictwo Święty Wojciech)

„Zostawiam wam moją nadzieję” autorstwa abpa Damiana Zimonia, Aliny Petrowej-Wasilewicz oraz ks. Arkadiusza Wuwera (Wydawnictwo Esprit)

„Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego autorstwa” autorstwa ks. Jana Sochonia (Wydawnictwo Teologii Politycznej)

Kategoria „multimedia”

NAGRODA

„Pakiet Komputerowy Quiz o Świętych” (Wydawnictwo Pasterz)

WYRÓŻNIENIA

„Kamera! Akcja! Katecheza! Filmowy pakiet na lekcje religii. 12 filmów katechetycznych z konspektami lekcji” Autor konspektów Wojciech Jaroń (Dom Wydawniczy Rafael)

„Szare Anioły (ang. Outcasts)” w reżyserii Josepha Campo wg scenariusza Michaela Campo; współprodukcja Maciej Syka (The Human Experience – Poland Maciej Syka)

Kategoria „muzyka chrześcijańska – muzyka nowoczesna”

NAGRODA

„DECALOGUE – DEKALOG. Dziesięć prostych słów” Pospieszalski Marcin & Grabowski Radosław oraz ks. Cisło Waldemar, Kelly Paddy, Al. Bano, Lorenc Michał i inni (Polskie Radio)

WYROŻNIENIA

„Missa in B, Anonim, Partytura / Score. Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej” (Wydawnictwo Polihymnia) „Missa Sacratissimi Cordis Jesu” („Msza do Najświętszego Serca Jezusa”), Marek Tomasz, Leszczyński Sławomir, Wydawnictwo M.ART.

Kategoria „muzyka chrześcijańska – muzyka klasyczna”

NAGRODA

„Polskie Pastorałki” Chór Katedry Warszawsko-Praskiej, „Resurrectio”, „MOTETS” autorstwa Pawła Łukaszewskiego (Musica Sacra Edition)

oraz

„Maddalena ai piedi di Cristo/ Magdalena u stóp Chrystusa” Antonio Caldara (Musicae Antiquae Collegium Varsoviense – Warszawska Opera Kameralna)

WYRÓŻNIENIA

„Deus meus refugii mei rupes” Moises Santiesteban Pupo (Wydawnictwo św. Krzyża)

“Solum Carlmen”, prof. Jaroslav Tuma (Wydawnictwo Sindruk)

Kategoria „duchowość”

NAGRODA

„Jezu, Ty się tym zajmij. O. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda” autorstwa Joanny Bątkiewicz-Brożek (Wydawnictwo Esprit)

WYRÓŻNIENIA

„Błogosławiony Bartolo Longo i tajemnice Matki Bożej z Pompejów” autorstwa Piera Marino Frasconiego (Wydawnictwo AA)

„Mocarz Boży. Święty Stanisław Papczyński” autorstwa Grzegorza Górnego oraz Janusza Rosikonia (Rosikon Press)

„Kocham dzieło Ducha Świętego. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego” autorstwa abpa Stanisława Budzika (Wydawnictwo Gaudium)

Kategoria „eseistyka”

NAGRODA

„Brat Albert. Biografia” autorstwa Natalii Budzyńskiej (SIW Znak)

WYRÓŻNIENIA

„Co Polskę stanowi. Biografie historyczne” autorstwa Joanny Wieliczko-Szarkowej (Wydawnictwo AA)

„Imigranci u bram. Kryzys uchodźcy i męczeństwo chrześcijan XXI w.” autorstwa ks. Pawła Stachnika i ks. prof. Waldemara Cisło (Biały Kruk)

Kategoria „historia”

NAGRODA

„Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948-1952” pod redakcją naukową Pawła Skibińskiego (Instytut Pamięci Narodowej/ UKSW); „Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953” pod redakcją naukową Ewy Czaczkowskiej (Instytut Pamięci Narodowej/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

WYRÓŻNIENIA

„Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater” autorstwa Dariusza Nawrota (Wydawnictwo M)

„Polsko, Ojczyzno moja! Twoja tożsamość wczoraj, dziś i jutro” autorstwa Pawła Warchoła OFMConv (Wydawnictwo Bernardinum)

„Historia Kościoła w datach i faktach”- wydanie polskie w opracowaniu ks. Tomasza Gocela (Wydawnictwo Jedność)

Kategoria „Niepodległa 2018”

NAGRODA

„Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977” autorstwa Konrada Białeckiego, Rafała Łatki, Rafała Reczki, Elżbiety Wojcieszyk (Instytut Pamięci Narodowej)

WYRÓŻNIENIA

„1918 Polonia Restituta. 100. rocznica odzyskania niepodległości”, Joanny Wieliczko-Szarkowej, (Wydawnictwo AA)

„Do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy, Szkic biograficzny. Wybór tekstów Józefa Piłsudskiego” w opracowaniu Bohdana Urbankowskiego (Biały Kruk)

„Mój ojciec. Wspomnienia” autorstwa Zofii Pileckiej-Opatułowicz (Wydawnictwo Sióstr Loretanek)

Kategoria „świadectwo”

NAGRODA

„Podnieście głowy. Wielka Pokuta i Różaniec do Granic” autorstwa Grzegorza Górnego (Rosikon Press / Fundacja Solo Dios Basta)

WYRÓŻNIENIA

„Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków – na trudne czasy” (ilustrowane wydanie jubileuszowe) autorstwa Grzegorza Kasjaniuka (Wydawnictwo FRONDA)

„Dwa Królestwa” autorstwa Błogosławionego męczennika bpa Grzegorza Chomyszyna (Wydawnictwo AA)

„Sekretarz dwóch papieży. Rozmowa z ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim” autorstwa Krzysztofa Tadeja (Wydawnictwo Literackie)

Nagroda Główna FENIKS 2018 oraz Nagrody Specjalne FENIKS 2018:

Laureatem Nagrody Głównej FENIKS 2018 wybrany został prof. Andrzej Nowak.

FENIKS Diamentowy - Katolicki Uniwersytet Lubelski – w 100-lecie istnienia

FENIKS Diamentowy - Muzeum Niepodległości

FENIKS Srebrny - Arcybiskup Henryk Hoser

FENIKS Specjalny - Biblia Audio (Osorno)

FENIKS Specjalny - „Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo” autorstwa Grzegorza Gortata z ilustracjami Marianny Sztymy (Wydawnictwo Bajka)

FENIKS Specjalny - „Tragedia Aleppo” autorstwa Adama Bujaka, z komentarzami ks. prof. Waldemar Cisło (Wydawnictwo Biały Kruk)

Nagrody Mały FENIKS 2018

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznaje Nagrodę Małego FENIKSA, która trafia do osób i instytucji szczególnie zasłużonych na polu promocji książek o tematyce religijnej w mediach. W gronie tegorocznych laureatów znalazły się następujące instytucje, media i osoby:

Katolicka Agencja Informacyjna

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Czasopismo „Któż jak Bóg” (Michaelici)

Brygida Grysiak

„WPiS”

Dwumiesięcznik „Jasna Góra”

Barbara Sułek Kowalska

Wręczenie Nagród oraz Wyróżnień w poszczególnych kategoriach, a także Nagrody Głównej FENIKS 2018, nagród specjalnych oraz Nagród Mały FENIKS 2018 odbędzie się podczas uroczystej gali, w sobotę, 14 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika w Warszawie-Praga (Floriańska 3).