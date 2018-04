Realizacja Nord Stream 2 zmieni politykę w regionie

Jeżeli Nord Stream II zostanie zrealizowany, to zmieni geopolitykę rurociągów, gazociągów i ogółem politykę w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja Janusz kowalski specjalista rynku gazu i bezpieczeństwa energetycznego

Kowalski podkreślał, że Niemcy razem z Rosją w sposób strategiczny realizują od kilkunastu lat projekt budowy dwóch nitek gazociągu Nord Stream, który docelowo ma umożliwić zakończenie przesyłu gazu przez Ukrainę do państw Europy Zachodniej.

Jest to robione po to, żeby Ukraina znalazła się w całkowitej izolacji gospodarczej i w sposób rzeczywisty uzależniła się od rosyjskiego gazu. W tej chwili istnieje jedna nitka przesyłająca 55 mld metrów sześciennych gazu. Niemcy i Rosja uzyskują poszczególne zgody państw, przez których wyłączne strefy dostępu do morza będzie przebiegać druga nitka. Niedawno taką zgodę, niestety, wydała Finlandia. Czekamy jeszcze na decyzje Szwecji i Danii, co w kontekście polskiego projektu budowy korytarza do Norwegii, którego pierwszą częścią jest budowa gazociągu Baltic Pipe (łączącego Danię i Polskę – red.), ma kolosalne znaczenie geopolityczne – zaznaczył gość Radia Maryja.