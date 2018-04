Rewolucja! Mniejszy ZUS i CIT! Nowe projekty rządu

Premier przedstawiał plany rządu na najbliższe miesiące. Zapowiedział m.in. niższe składki na ZUS oraz podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców

Pierwszym naszym projektem, propozycją, jest niższy ZUS, bardziej proporcjonalny przy niższych przychodach do wysokości 2,5 krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł, co się będzie zmieniało oczywiście w kolejnych latach - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj Polska rozwija się dużo lepiej niż wszyscy wcześniej prognozowali. Dzięki temu stać jest nas również na wiele programów społecznych, gospodarczych. Nie ma tych pierwszy, bez tych drugich. Wszystko razem będzie nas prowadziło do zwycięstwa — dodał.

Druga wielka zmiana, to obniżka CIT.

Jak Państwo pamiętają, obniżyliśmy podatek CIT z 18 na 15 proc. W roku 2017 podatek CIT wzrósł o 13 proc. A o ile wzrósł podatek CIT przez 8 lat naszych poprzedników? Zero, nic nie wzrósł. Mogę powiedzieć, że dziękuję wszystkim uczciwym przedsiębiorcom, których jest większość. Po raz drugi obniżymy im podatki. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżymy podatek CIT z 15 proc. do 9 proc. — dodał.

Premier mówił także o programie dostępność+ skierowanym do osób starszych i programie „wyprawka” - 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci przed każdym rokiem szkolnym.

To będzie kolejny wielki, ważny element naszego programu społecznego. Nie będzie tam żadnych warunków – rodzice najlepiej wiedzą, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci, bo my ufamy Polakom. To będzie ważny element, który już w najbliższych paru miesiącach zrealizujemy. Punkt drugi – my wszystkie te nasze społeczno-gospodarcze działania prowadzimy dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i wzrostowi gospodarczemu — mówił premier Morawiecki.

Podczas przemówienia Morawiecki zadeklarował m.in., że w 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że w najbliższych kilku latach PiS przeznaczy także aż 23 mld zł na program Dostępność plus, którego celem jest poprawa warunków życia seniorów.

Na program Dostępność plus w najbliższych kilku latach zagwarantujemy 23 mld zł. To jest mniej więcej tyle, ile wydajemy rocznie na 500 plus, po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, osobom niepełnosprawnym - powiedział premier.

Premier zapowiedział również wprowadzenie dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej 4 dzieci.

Morawiecki zapowiedział też, że w 2019 roku powstanie alternatywny rynek obrotu rolnego, oraz opodatkowanie wielkich galerii handlowych i wielkich biurowców. Możemy spodziewać się również większego wsparcia budowy dróg gminnych i powiatowych.

Wśród wielkich projektów infrastrukturalnych Morawiecki wymienił m.in. projekt Via Carpatia, centralny port komunikacyjny, projekt Via Baltica i program Mieszkanie Plus.

Jak zaznaczył premier, dzisiejsza władza jest skrajnie różna od poprzedniej, także w stosunku do przedsiębiorców.

Wcześniej rządzili ci, którzy mieli kamień zamiast serca dla polskich przedsiębiorców i oni mają tylko jeden program, ten program nazywa się anty-Pis. My też mamy jeden program – on nazywa się Polska. Dlatego ruszamy z naszymi wieloma projektami, kontynuujemy takie wielkie projekty, które też miały być niemożliwe, jak via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny, via Baltica, program „czyste powietrze”, program Mieszkanie+, gdzie w 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, będzie w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu

Premier Morawiecki podkreślił też, że w dzisiejszej opozycji nadal nie widać zmiany podejścia „Nic się nie da”.

Dzisiaj widzieliśmy program naszych przeciwników politycznych. Można nazwać go umownie „Nic się nie da”. No właśnie, 500+ niemożliwe, banki, instytucje finansowe na sprzedaż, stocznie do zamknięcia, cukrownie też na sprzedaż, LOT musi być oddane w obce ręce. Taka była filozofia wcześniej - „weź kredyt, zmień pracę”. My pokazaliśmy, że można mieć zupełnie inną ofertę dla społeczeństwa. My pokazaliśmy, że można zupełnie inaczej prowadzić politykę społeczną i gospodarczą — mówił Mateusz Morawiecki.

za wPolityce.pl