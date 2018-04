Małe firmy są lepsze i w końcu będą miały szansę

Niższy podatek CIT odciąży sektor małych i średnich firm, co zwiększy ich konkurencyjność, oraz stworzy szansę na zmniejszenie szarej strefy - powiedziała szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska odnosząc się do zapowiedzi obniżenia CIT z 15 do 9 proc.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę duże ułatwienia dla przedsiębiorców. Zaproponował, że CIT spadnie dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc. - byłby to najniższy poziom w UE. Szef rządu uczestniczył w sobotę w Warszawie w konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Polska jest jedna.

Zdaniem prof. Mączyńskiej ważne jest, by sektor małych przedsiębiorstw się rozwijał, bo te małe i średnie firmy stanowią przeciwwagę dla gigantów. Niewątpliwie niskie podatki mogą do tego zachęcać. Poprawią sytuację konkurencyjną małych w stosunku do dużych przedsiębiorstw. Zmniejszą kosztową przewagę wielkich firm wynikającą z efektu skali - wyjaśniła.

Profesor zawróciła uwagę, że małe firmy są bardziej uwrażliwione na potrzeby klientów lokalnych. Większy jest ich kontakt z klientami, większe rozpoznanie potrzeb klientów - oceniła.

Mączyńska dodała, że niższe podatki mogą też zachęcić do wyjścia z szarej strefy. Zastrzegła jednak, że nie ma w literaturze przedmiotu twardego dowodu na to, niższe podatki sprawiają, że firmy będę bardziej uczciwie płacić te podatki. Można domniemywać, że zmniejszy się skala szarej strefy - wskazała.

Ekonomistka podkreśliła, że niższe podatki mogą zachęcać do podejmowania nowych działalności, zakładania nowych biznesów, a to niewątpliwie rozkręcanie gospodarki.

Profesor zaznaczyła, że CIT na poziomie 9 proc. będzie jedną z najniższych stawek podatkowych w Europie.

PAP, mw