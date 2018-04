Dwa Feniksy dla Polskiego Radia

W prestiżowym gronie laureatów Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2018 dla autorów, instytucji i mediów popularyzujących książkę religijną, znalazło się Polskie Radio firmujące dwie wybitne płyty z muzyką nowoczesną i klasyczną

Feniksem 2018 uhonorowane zostały płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia - „DECALOGUE – DEKALOG. Dziesięć prostych słów” Pospieszalski Marcin & Grabowski Radosław oraz ks. Waldemar Cisło, Kelly Paddy, Al. Bano, Michał Lorenc i inni w kategorii „muzyka chrześcijańska – muzyka nowoczesna” oraz „Maddalena ai piedi di Cristo/ Magdalena u stóp Chrystusa” Antonio Caldara w kategorii „muzyka chrześcijańska – muzyka klasyczna”.

Premiera płyty „DECALOGUE – DEKALOG. Dziesięć prostych słów” odbyła się 31 marca 2017 roku. Jej pomysłodawcą jest Radek Grabowski, zaś producentem muzycznym – Marcin Pospieszalski, którzy wraz z artystami współpracującymi w ramach tego niezwykłego projektu przypominają wartości zawarte w Dziesięciu Przykazaniach. Jak zauważyli recenzenci, każdy utwór tej płyty ma zupełnie inny smak - od operowego tęsknego O Dio Ti Cerco w wykonaniu Andrzeja Lamperta; przez uwielbieniowy Holy, w którym Paddy Kelly prowadzi słuchacza przez zielone łąki Irlandii; przez ostre rockowe brzmienie Seventh w wykonaniu Luxtorpedy; do rozkołysanego jamajskiego In My Father’s House w wykonaniu Maleo Reggae Rockers; do południowych zambijskich dźwięków Aikona Leviego Sakali i posmaku przedmieść Nowego Jorku w hip-hopowym 8 o. Stana Fortuny. Każdy utwór płyty jest duchową refleksją nad jednym z przykazań. Każdy z nich pokazuje, jak we współczesnym świecie tych dziesięć prostych słów wciąż brzmi z potężną mocą.

Warto wspomnieć, że projekt „Dekalog” ma też na celu wsparcie konkretnych działań w zakresie pomocy humanitarnej i pastoralnej. Każdy z utworów jest „patronem” jednego z dzieł Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Druga nagrodzona płyta Agencji Muzycznej Polskiego Radia – „Maddalena ai piedi di Cristo/ Magdalena u stóp Chrystusa” Antonio Caldara – miała swoją premierę 10 marca 2017 roku. Zawiera pierwsze polskie nagranie oratorium i jest jedną z niewielu wydanych w Polsce płyt z muzyką włoskiego kompozytora. Nagrania dokonano 18 lutego 2016 roku podczas koncertu w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Oratorium Antonio Caldary traktuje o odwiecznych moralnych dylematach wyboru kierunku drogi życia doczesnego. Bohaterką jest Maria Magdalena, która prowadzi wewnętrzną walkę o zachowanie swej duszy w czystości. Muzyka odzwierciedla emocjonalność wszystkich postaci, ilustruje walkę z tym, co piękne, ale wątpliwe i nieakceptowane. Siły miłości ziemskiej i niebiańskiej walczą o duszę Magdaleny, Faryzeusz kpi z niej i nie wierzy w godny wybór, Chrystus dostrzega piękno i światło w jej sercu, Marta przekonuje i daje wskazówki. Gorliwość uczuć znakomicie przekłada się na warstwę muzyczną dzieła.

Wykonawcami są: Olga Pasiecznik (sopran); Barbara Zamek (sopran); Anna Radziejewska (mezzosopran); Jan Jakub Monowid (kontratenor); Artur Janda (bas –baryton); Aleksander Kunach (tenor); Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej MUSICAE ANTIQUAE OLLEGIUM VARSOVIENSE; Liliana Stawarz (kierownictwo artystyczne, dyrygent, klawesyn). Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS została przyznana po raz pierwszy w 1999 roku. Autorką statuetki jest Anna Wolska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS została przyznana po raz pierwszy w 1999 roku. Autorką statuetki jest Anna Wolska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

mw