Przez mały ZUS porzucą etaty dla samozatrudnienia?

Propozycje obniżenia CIT dla MŚP do 9 proc. i składek na ZUS dla niektórych mogą być atrakcyjne - powiedział ekspert podatkowy Andrzej Puncewicz. Dodał, że nie dziwi go zgoda KE na zmianę opodatkowania tzw. minimalnym podatkiem dochodowym centrów handlowych i biurowych

W sobotę odbyła się konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Polska jest jedna. W jej trakcie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc. Zaproponował też niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, przy niższych wysokościach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł. Ponadto, Mateusz Morawiecki poinformował, że KE zgodziła się z argumentami Polski i będzie nowe opodatkowanie galerii handlowych i dużych biurowców.

Obniżenie CIT do 9 proc. dla MŚP to zmiana, która wygląda dość atrakcyjnie, to bowiem obniżenie podatku, ale nie będzie miała dużego znaczenia zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak i skarbu państwa - ocenił partner w Crido Taxand Andrzej Puncewicz.