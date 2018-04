Ekspert: 100 tys. mieszkań w takim czasie nierealne

100 tys. Mieszkań plus w 2019 roku - to bardzo ambitna deklaracja, bardzo wysoko postawiona poprzeczka i absolutnie największe wyzwanie, jakie stawia przed sobą rząd na najbliższe miesiące - powiedział analityk portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński

Premier zapowiedział podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem Polska jest jedna, że w 2019 r. ma być w budowie 100 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Rządowy program zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem oraz z opcją dojścia do własności, także z wykorzystaniem gruntów publicznych.

Program ma przede wszystkim pomóc w dostępie do mieszkań osobom o dochodach, które teraz uniemożliwiają im zakup lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.

Jędrzyński stwierdził, że wypowiedź premiera świadczy o ogromnej determinacji rządu w dążeniu do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Zapowiedź premiera to bardzo ambitna deklaracja, bardzo wysoko postawiona poprzeczka i absolutnie największe wyzwanie, jakie stawia przed sobą rząd na najbliższe miesiące. Pytanie, czy jest to do zrobienia - powiedział Jędrzyński.

Zdaniem eksperta patrząc na dotychczasowe osiągnięcia w realizacji tego najważniejszego obecnie rządowego programu, to zapowiedziany wolumen jest trudny do wyobrażenia w tak krótkim okresie.

Taka wypowiedź świadczy o ogromnej determinacji rządu w dążeniu do celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków i gwarantuje, że w tej materii będzie się bardzo dużo działo i to już od teraz - powiedział ekspert. - Innymi słowy, jeśli nawet nie udałoby się premierowi w 100 proc. dotrzymać słowa, to będzie on za to słowo trzymany w przyszłości, co jest niejako gwarantem powodzenia Mieszkania plus - dodał Jędrzyński.