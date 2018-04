Cukier sypie się na giełdach. Jego ceny też

Na krajowym rynku spadają ceny cukru, a decydują o tym relatywnie niskie ceny cukru białego na świecie oraz duża produkcja w kampanii 2017/2018 wynosząca ok. 2,3 mln t - poinformował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w co miesięcznym raporcie

Średnia cena detaliczna cukru w lutym br. wyniosła 2,28 zł/kg i była o 3,8 proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 28,3 proc. niższa niż w lutym 2017 r. W marcu, za cukier w sieciach handlowych płaciliśmy od 1,35 do 2,99 zł/kg (średnio 1,96 zł/kg).

Natomiast średnia cena detaliczna cukru w 2017 r. ukształtowała się na poziomie 3,04 zł/kg i była o ok. 6 proc. wyższa niż przed rokiem, a zdecydowały o tym wysokie ceny w pierwszej połowie roku.

Ceny zbytu cukru w workach w lutym 2018 r. spadły o 1,2 proc. do 1,66 zł/kg i były o 35,6 proc. niższe niż przed rokiem. Staniał także cukier paczkowany, w stosunku do stycznia br. - o 2,5 proc. do 1,58 zł/kg, a w odniesieniu do cen z przed roku - o 42 proc.

Spadek cen cukru jest wynikiem m.in. zniesienia limitów jego produkcji w Unii Europejskiej, a także spadku notowań tego surowca na światowych giełdach.

Jak dotąd nie przełożyło się to na kondycję branży, gdyż wyniki finansowe za ubiegły rok były tylko nieznacznie gorsze niż w 2016.

W 2017 r. przychody ze sprzedaży polskiego przemysłu cukrowniczego wzrosły o 1,7 proc. do 5,7 mld zł, ale zysk netto zmniejszył się o 9,6 proc. do 863,3 mln zł. Wskaźnik rentowności brutto wyniósł 18,8 proc. przychodów netto, a rentowności netto trochę ponad 15 proc. Są to wyniki nieco gorsze niż w 2016 r., ale znacznie lepsze niż w innych gałęziach przemysłu spożywczego, gdzie rentowność średnio wynosi 4-5 proc.

Według wstępnych szacunków w 2018 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie podobnie jak przed rokiem ok. 230 tys. ha. Jeżeli średnie plony wyniosą 660 dt/ha, to zbiory buraków cukrowych osiągną poziom ok. 15,3 mln t i umożliwią produkcję ok. 2,3 mln t cukru. Produkcja cukru będzie większa od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym (1,72 mln t) i konieczny będzie duży eksport - zaznacza Piotr Szajner z IERiGŻ.

