To powinieneś wiedzieć zanim wypełnisz PIT za 2017 rok

Jakie zmiany w wypełnianiu PIT-u zostały wprowadzone w 2017 roku? Jak przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego? Już tylko kilka tygodni pozostało do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć

Najważniejsze, to wybrać odpowiedni formularz i uwzględnić wszystkie uzyskane dochody, nie tylko te związane z wykonywaną pracą.

Pamiętaj, że dochody osiągane za granicą również mogą podlegać wykazaniu w krajowym rozliczeniu, a nawet być opodatkowane w Polsce. Odrębne zasady rozliczenia dotyczą natomiast przychodów z kapitałów pieniężnych, do których zaliczają się np. przychody z udziału w funduszach kapitałowych, dywidend czy z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych – Paweł Fałkowski, partner i doradca podatkowy w ALTO, ekspert portalu Viem.pl

Wizyta w urzędzie lub przez internet

Z roku na rok rośnie liczba osób, które rozliczają podatek przez internet.

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2017 roku 9,67 mln formularzy PIT-37 złożono kanałami elektronicznymi. To o 1,3 mln więcej niż w roku poprzednim oraz blisko trzykrotnie więcej niż w 2013 roku – dodaje ekspert portalu Viem.pl

Można rozliczyć się samodzielnie lub zawnioskować do urzędu skarbowego o przygotowanie wstępnego rozliczenia podatkowego za 2017 r. By rozliczenia dokonał za nas urząd, konieczne jest złożenie wniosku PIT-WZ do 15 kwietnia – po tej dacie podatnik może rozliczyć się wyłącznie sam. Wniosek PIT-WZ można przekazać urzędowi skarbowemu jedynie elektronicznie. W poprzednim roku z tej możliwości skorzystało 27 417 podatników.

Zmniejsz podatek rozliczając się z małżonkiem albo stosując ulgę

Najpopularniejszym sposobem na obniżenie podatku wciąż pozostaje wspólne rozliczenie z małżonkiem. Jest to korzystne w sytuacji, gdy jeden z małżonków osiąga znacznie niższe dochody od drugiego lub nie ma ich wcale. Z ulgi na dzieci mogą natomiast skorzystać podatnicy, którzy sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, rodzice zastępczy oraz prawni opiekunowie mieszkający z dzieckiem.

Od dochodu można również odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa, pożytku publicznego lub kultu religijnego, a także ulgę z tytułu wydatków na internet.

W 2017 roku istotne, korzystne zmiany dotyczą ulgi rehabilitacyjnej – odliczenia wydatków na używanie samochodu. Aktualnie prawo do korzystania z ulgi dotyczy osób niepełnosprawnych bez obowiązku posługiwania się ściśle określonym rodzajem niepełnosprawności oraz osób mających na utrzymaniu niepełnosprawnych. Odliczyć można nie więcej niż 2 280 złotych – komentuje Fałkowski.

Przekaż 1 proc. podatku na szczytny cel

Według danych Ministerstwa Finansów 50 proc. podatników zdecydowało się w ubiegłym roku przekazać 1 proc. swojego podatku na jedną z 8 238 OPP. Łączna wartość tego wsparcia wyniosła 660,2 mln złotych. Najwięcej środków finansowych trafiło do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” oraz Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Aby wesprzeć w ten sposób OPP, wystarczy w deklaracji podatkowej, w przeznaczonych do tego rubrykach (np. część J formularza PIT-37 „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”) wpisać nazwę oraz numer KRS OPP, którą postanawiamy wesprzeć. W tym roku ich lista powiększyła się do 8 517, a można ją znaleźć na stronie www Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli rozliczamy się elektronicznie, system sam wyliczy maksymalną kwotę wsparcia. Natomiast przy wypełnianiu formularza ręcznie, należy obliczyć 1 proc. podatku i zaokrąglić tę liczbę w dół do pełnych dziesiątek. Przekazywana kwota może być niższa, ale nie może przekroczyć 1 proc. naszego podatku.