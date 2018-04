Nowe mieszkania zdrożeją - komentarz eksperta

Podwyżki cen materiałów budowlanych doprowadzą do wzrostu cen nowych lokali - powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Andrzej Prajsnar. Dodał, że na wzrost cen nowych mieszkań mają także wpływ coraz wyższe koszty robocizny i mała dostępność działek budowlanych

Ceny materiałów budowlanych wzrosły w 19 grupach towarowych, rekordowo w marcu zdrożała płyta OSB - o 34,5 proc. rdr. - podała Grupa PSB, analizująca co miesiąc ceny materiałów budowlanych.

Podwyżki cen materiałów budowlanych z pewnością tworzą presję kosztową dla deweloperów i doprowadzą do wzrostu cen nowych lokali - powiedział Prajsnar. - Warto pamiętać, że równocześnie występują inne czynniki wpływające na koszty budowy nowych mieszkań. Mowa o wzroście kosztów robocizny, coraz gorszej dostępności działek inwestycyjnych w dużych miastach i malejącym zasobie ziemi posiadanej przez inwestorów - powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Prajsnar dodał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie wymienione czynniki (w tym długookresowe wzrosty cen materiałów budowlanych), już przełożyły się na ceny ofertowe nowych mieszkań.

Portal RynekPierwotny.pl w I kw. 2018 r. odnotował bowiem wzrosty średniej ceny ofertowej wynoszące 1,5 proc. - 1,8 proc. na trzech rynkach pierwotnych, które są największe i najbardziej stabilne podażowo. Chodzi o rynek warszawski, krakowski oraz wrocławski - dodał Prajsnar.

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem - wynika z danych GUS. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.

