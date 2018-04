W budowlance dopiero będzie boom

Rynek budowlany jest dopiero przed prawdziwym boomem - powiedział dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula. To oznacza, że popyt na rynku budowlanym będzie się zwiększał, co przełoży się na wzrost cen

Ceny materiałów budowlanych wzrosły w 19 grupach towarowych, rekordowo w marcu zdrożała płyta OSB - o 34,5 proc. rdr. - podała Grupa PSB, analizująca co miesiąc ceny materiałów budowlanych.

Jak zauważył Cebula, rosnący popyt na rynku budowlanym przekłada się na wzrost cen. A rynek budowlany jest dopiero przed prawdziwym boomem. Programy modernizacyjne realizowane przez państwo (drogi, kolej, Mieszkanie plus) wzmacniają tendencję wzrostową obserwowaną na rynku niepublicznym - dodał. Dla klientów końcowych oznaczać to będzie wzrost cen za nieruchomości.

Portal RynekPierwotny.pl w I kw. 2018 r. odnotował wzrosty średniej ceny ofertowej, wynoszące 1,5 proc. - 1,8 proc. na trzech rynkach pierwotnych, które są największe i najbardziej stabilne podażowo (warszawski, krakowski oraz wrocławski).

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem - wynika z danych GUS. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.

