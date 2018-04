Deweloperzy dalej windują ceny mieszkań

Powstaje bardzo dużo mieszkań, budowanych zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów. Producenci materiałów konsekwentnie wykorzystują popyt i podnoszą ceny - powiedział dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka.

Ceny materiałów budowlanych wzrosły w 19 grupach towarowych, rekordowo w marcu zdrożała płyta OSB - o 34,5 proc. rdr. - podała Grupa PSB, analizująca co miesiąc ceny materiałów budowlanych.

„Składy materiałów budowalnych, ale także dostawcy wskazują, że w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowali kolejne podwyżki cen materiałów budowalnych. Ta tendencja trwa już przeszło 12 miesięcy i w wyraźnym stopniu determinuje ceny produkcji mieszkaniowej” - przyznał Górka.

Jego zdaniem „deweloperzy wskazują czynnik kosztów materiałowych jako kluczowy w realizacji obecnych inwestycji”. „Deweloperzy przygotowując się do budowy nie zakładali, że dynamika rosnących cen materiałów będzie na tak wysokim poziomie. Wzrosty cen niestety mają swoje odbicie w indeksie średnich cen, które z tego powodu rosną z kwartału na kwartał” - dodał Górka.

Jak zauważył ekspert, „produkcja mieszkaniowa, zarówno ta realizowana przez inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów jest tak duża, że producenci materiałów konsekwentnie wykorzystują popyt i podnoszą ceny”.

„Należy zwrócić uwagę, że krajowi producenci eksportują także swoje towary do krajów, gdzie również trwa boom budowlany” - powiedział Górka. „Co więcej, wraz ze wzrostem cen materiałów rosną także ceny usług materiałów budowlanych, więc możemy się spodziewać dalszej korekty cen nowych mieszkań” - dodał.

Portal RynekPierwotny.pl w I kw. 2018 r. odnotował wzrosty średniej ceny ofertowej, wynoszące 1,5 proc. - 1,8 proc. na trzech rynkach pierwotnych, które są największe i najbardziej stabilne podażowo (warszawski, krakowski oraz wrocławski).

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem - wynika z danych GUS. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.(PAP)