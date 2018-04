Będą zmiany w podatkach dochodowych

Jeszcze nie ustały echa zapowiedzi obniżki podatku CIT z 15 do 9 proc., a już pojawiła się zapowiedź kolejnych zmian w przepisach.

Jak wynika z wypowiedzi Macieja Żukowskiego, dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów, w resorcie finansów trwają prace nad zupełnie nowymi ustawami podatkowymi.

Podział na ustawę dla zatrudnionych oraz oddzielną ustawę dla prowadzących działalność gospodarczą mocno uprości oba akty prawne. Obecnie ustawa o podatku dochodowym zawiera przepisy dla obu tych grup, co powoduje, że jest stosunkowo duża. Część przepisów w niej zawartych do powielenie przepisów w podatku dochodowym dla spółek, co utrudnia dodatkowo odbiór osobom fizycznym.

Połączenie przepisów podatkowych dla firm oraz dla zatrudnionych mocno utrudnia dokonywanie obniżek podatków. Widać to choćby po tym, że o ile zapowiedziana obniżka CIT dla małych firm będzie drugą w ostatnim czasie, to nie było zmian w podatku PIT dla prowadzących działalność gospodarczą.