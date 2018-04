Nowy sprzedawca energii z Grupy PGE

Lumi to nowa marka Grupy Kapitałowej PGE, która ma przekonać do siebie warszawiaków proponując im atrakcyjną ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Każdy, kto zdecyduje się na przejście do Lumi, dostanie kartę podarunkową o wartości 300 zł do wykorzystania w wybranej galerii handlowej lub na stacji benzynowej

Lumi, nowa marka największej polskiej firmy energetycznej, powstała specjalnie z myślą o mieszkańcach Warszawy. Od początku kwietnia każdy mieszkaniec stolicy z obszaru innogy Stoen Operator może podpisać umowę z polską firmą i – co ważne – otrzymywać przy tym jedną fakturę za sprzedaż i dystrybucję energii. Zmiana sprzedawcy energii na Lumi w ramach ofert „300 na pełny bak” oraz „300 na zakupy” to realny zysk już na samym początku.

Jesteśmy największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, sprzedajemy prąd ponad 5 milionom Polaków, a dziś chcemy być obecni również w Warszawie. Powołaliśmy w tym celu nową markę. Na koronie najważniejszego obiektu w stolicy, czyli PGE Narodowego, widnieje nasze logo. To zobowiązuje. Wychodzimy do warszawiaków z atrakcyjną ofertą. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i jestem przekonany, że warszawiacy to docenią – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z oferty Lumi może skorzystać każdy mieszkaniec Warszawy. Oferta jest niezwykle prosta i zakłada jedną, niższą stawkę dla wszystkich taryf. Klient otrzymuje gwarancję stałej ceny przez okres 36 miesięcy.

Lumi daje też możliwość pomocy potrzebującym. W ramach oferty specjalnej „Pomagam” Lumi przekaże w imieniu każdego nowego klienta darowiznę w wysokości 100 zł do wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego. Pomoc ta jest kontynuowana w trakcie trwania umowy, w ramach której Lumi przekazuje 3 proc. od ceny energii zużytej przez klienta.

Powstaliśmy po to, aby pokazać mieszkańcom Warszawy, że zmiana sprzedawcy prądu może być bardzo łatwa, a kontakt ze sprzedawcą szybki i kompleksowy. Lumi to prosta oferta bez haczyków, jedna czytelna i przejrzysta faktura, a także wkrótce możliwość rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe w dowolnym momencie trwania umowy. Przede wszystkim to jednak oferta, która daje klientowi sporą oszczędność – mówi Piotr Nastaj, prezes zarządu PGE Centrum, spółki odpowiedzialnej w ramach Grupy PGE za markę Lumi.

Lumi, świadome nowych trendów w maksymalnym upraszczaniu procesu sprzedażowego, ograniczyło do minimum wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej, a w przypadku pytań klient może liczyć na pomoc przyjaznego zespołu obsługi klienta.

Na podstawie formularza Lumi przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, które dostarczy kurier. Pierwsza aktywność marketingowa Lumi zaplanowana została na kwiecień-maj 2018 r. W ramach prowadzonej kampanii sprzedażowo-wizerunkowej spoty Lumi można zobaczyć w warszawskich kinach, miejskich środkach transportu (autobusy, tramwaje, metro) oraz kanałach digital. Dodatkowo kampanię wspierają działania w Internecie oraz komunikacja outdoorowa.

mw