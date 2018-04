ZPP pozytywnie o propozycjach zmian dla MŚP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia zaproponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego zmiany dla mikro, małego i średniego biznesu, jak obniżenie stawki CIT oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i wsparcie budowy dróg lokalnych

W sobotę podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy. W jej trakcie premier zapowiedział m.in., że przedsiębiorcy, których przychody nie są wyższe od 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia będą płacić niższy ZUS; obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc. oraz powołanie tej jesieni funduszu naprawy oraz budowy dróg gminnych i dróg powiatowych w wysokości co najmniej 5 mld zł.

Przedstawione obietnice zostały zbiorczo nazwane piątką Morawieckiego - z perspektywy mikro, małego i średniego biznesu, kluczowe są trzy z proponowanych zmian: obniżenie stawki CIT dla małych podatników, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla małych działalności gospodarczych, oraz wsparcie budowy dróg lokalnych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie odnosi się do przedstawionych na konwencji propozycji - czytamy w komunikacie.

ZPP zauważył, że premier zaproponował obniżenie stawki podatku CIT dla małych podatników o 6 punktów procentowych.

Trzeba pamiętać, że podstawowa stawka to 19 proc., a od 1 stycznia 2017 roku podatnik rozpoczynający działalność, albo taki, którego przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w roku ubiegłym 1,2 mln euro, płaci podatek o obniżonej stawce 15 proc. Zgodnie z propozycją, stawka miałaby ulec dalszej redukcji - do poziomu 9 proc. Warto zaznaczyć, że nigdzie w Unii Europejskiej nie obowiązuje niższa stawka podatku CIT - zaznaczono.

„Już przy poprzedniej obniżce zaznaczaliśmy, że generalnie mały biznes funkcjonuje w Polsce pod postacią zwykłych działalności gospodarczych osób fizycznych - są ich prawie 3 miliony, podczas gdy podatników CIT jest niespełna pół miliona” - napisał ZPP.

Jak dodał, przedsiębiorcy płacą z reguły podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie podatek dochodowy od osób prawnych.

Jednocześnie, aktualny stan rzeczy uważamy za nieuporządkowany i generalnie niewłaściwy. Stoimy na stanowisku, że działalność gospodarcza osób fizycznych, ze względu na swoją specyfikę, powinna być co do zasady formą zarezerwowaną dla osób wykonujących działalność dla utrzymywania siebie i rodziny - podkreśla ZPP.

Zdaniem ZPP nie jest sytuacją pożądaną taka, w której osoby prowadzące działalność dla zysku, mnożenia majątku, zatrudniające wiele osób i mające w zamiarze rozwijanie swojej firmy, prowadziły ją w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z uwagi na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a także możliwości płynące z wyboru takiej formy prowadzenia działalności, uważamy że tacy przedsiębiorcy powinni co do zasady zakładać spółki prawa handlowego. Niektórzy z nich mogliby wybrać oczywiście spółki osobowe, które same w sobie podatnikami nie są (opodatkowane są dochody wspólników), natomiast z uwagi na zabezpieczenie majątku osobistego, bardzo korzystną formułą wydaje się być choćby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która już jest podatnikiem podatku CIT - napisano.