Inflacja bazowa spadła do 0,7 proc.

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 0,7 proc. - poinformował NBP w komunikacie.

Do obniżenia inflacji najsilniej przyczynił się spadek dynamiki cen komponentów inflacji bazowej. Dynamika cen usług w marcu br. obniżyła się do 1,9 proc. r/r (wobec 2,1 proc. r/r w lutym br.), co wynikało przede wszystkim z niższych cen ubezpieczeń pojazdów silnikowych oraz z silniejszego niż zwykle w tym miesiącu spadku cen opłat turystycznych. Dynamika cen towarów nieżywnościowych w marcu br. obniżyła się nieznacznie do -0,5 proc. r/r (wobec -0,4 proc. r/r w lutym br.). W grupie tej najsilniej spadły ceny artykułów medyczno-farmaceutycznych oraz towarów w zakresie wyposażenia mieszkania. Dynamika cen żywności oraz energii w marcu br. nieznacznie wzrosła (odpowiednio do 3,7 proc. r/r i 0,4 proc. r/r). czytamy w informacji banku centralnego.