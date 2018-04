CPK: Dwa lata na rozmowy o cenach gruntów

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym została już po raz drugi zgłoszona do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dalsze jej losy uzależnione są od kalendarza sejmowego – poinformował Mikołaj Wild pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister w ministerstwie Infrastruktury

Jednocześnie jak dodaje pełnomocnik, ustawa przewiduje możliwość wywłaszczenia, która będzie już ostatecznością.

Chciałbym zaznaczyć, że będziemy unikać przejmowania w ten sposób gruntów. Będziemy płacić godziwie. Do 2020 r. ma zapaść ostateczna decyzja lokalizacyjna zatem na negocjacje w sprawie kupna – sprzedaży mamy czas do końca 2019 r. – podkreślił Wild

I dodaje, w tej chwili trwają analizy, które mają zakończyć się do końca maja. Wtedy poznamy precyzyjnie wielkość gruntów i liczbę mieszkańców, które będą musiały zostać przesiedlone. Wstępnie przewidujemy, że będzie to 35 km kw.

Jak mówił wiceminister Wild, kamieniem milowym będzie wydanie decyzji środowiskowej, wtedy już zostanie ustawowe 120 dni na wypłatę odszkodowań, dla tych którym nie udało się porozumieć trakcie negocjacji.

Nie chciałbym zdradzić w tej chwili jakim budżetem dysponujemy na wykup gruntów, bo to by osłabiło naszą pozycję negocjacyjną przy wykupie gruntów - dodaje wiceminister infrastruktury.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że naszym oczkiem w głowie są i będą konsultacje społeczne. Chcemy żeby to mieszkańcy mieli jak największy wpływ na Centralny Punkt Komunikacyjny.

Wiceminister Wild odniósł się również do kwestii wyboru lokalizacji portu, który ma przejąć z lotniska Chopina, tanie linie lotnicze oraz czartery.

Potwierdzam, Radom jest lokalizacją bardziej atrakcyjną jako inwestycja. Ten port mógłby przejąć część ruchu z Warszawy, do czasu wybudowania Centralnego Portu Lotniczego. W tej chwili trwają intensywne rozmowy z samorządem Radomia, i to od niego ostatecznie zależy decyzja co do lokalizacji portu pomocniczego – powiedział Wild.