Niemcy strzelali, co zrobią Hiszpanie?

Siedem żubrzyc urodzonych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego trafi do hodowli w Hiszpanii. W poniedziałek transport wyruszył z Białowieży; do dwóch ośrodków niedaleko Madrytu ma dotrzeć w czwartek

Zwierzęta przeszły wymagane badania, które są wymagane w związku z takim transportem. Żubrzyce załadowano do specjalnych drewnianych skrzyń dopasowanych do wielkości każdego ze zwierząt, a skrzynie umieszczono w dużej ciężarówce. Po drodze, do siedmiu białowieskich samic dołączą jeszcze dwa samce z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (Wielkopolskie).

Trzy z wysyłanych do Hiszpanii samic mają po cztery lata, trzy kolejne są o dwa lata młodsze, w transporcie jest też roczna jałówka. To rodowodowe samice, urodziły się w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN. Do Hiszpanii trafią w ramach realizacji projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, który jest realizowany z Funduszu Leśnego.

Pełniąca obowiązki kierownika Ośrodka Hodowli Żubrów BPN dr Katarzyna Daleszczyk powiedziała , że w trakcie przewozu zwierząt wymagane są postoje co cztery godziny, w trakcie których żubry będą pojone i będzie im dokładana karma. Według założeń do Hiszpanii zwierzęta powinny dotrzeć 19 kwietnia rano.

W tym roku to pierwsza taka wysyłka zwierząt urodzonych w białowieskim ośrodku do innych hodowli. Daleszczyk dodała, że pod koniec 2017 roku żubry z Białowieży wysłane zostały do hodowli w Czechach (pięć jałówek) i Holandii (para). Również były to zwierzęta z ośrodka, czyli hodowli zamkniętej.

W Podlaskiem, w ramach realizacji projektu kompleksowej ochrony żubra, nowe stado tych zwierząt powstaje w Puszczy Augustowskiej. W lutym trafiło tam siedem żubrów z nadleśnictwa Borki w Puszczy Boreckiej. Na początku kwietnia z zagrody adaptacyjnej wypuszczono je na wolność; docelowo - jak wcześniej informowano - stado to ma liczyć ok. 50 osobników.

