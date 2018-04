PKN Orlen zbuduje centrum badawczo-rozwojowe

PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe, dotyczące zaprojektowania i budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), mającego powstać na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT), w którym spółka posiada udziały. Oferty można składać do 30 maja.

Według płockiego koncernu projekt CBR obejmować ma 7 obiektów o przewidywanej, łącznej powierzchni użytkowej od 7 do 10 tys. metrów kw., które wraz z niezbędną infrastrukturą zostałyby wybudowane na działce o powierzchni 43 tys. metrów kw.

PKN Orlen zapowiedział, że na podstawie obecnego postępowania związanego z zapytaniem ofertowym - RFI, planuje na drugi kwartał tego roku wybór oferentów, do których wysłane zostanie zapytanie - RFP zawierające szczegółowy zakres techniczny dla sporządzenia ofert. Według spółki wyłonienie oferentów do udziału w drugiej turze procedury planowane jest na czerwiec.

Głównym założeniem funkcjonowania CBR w Płocku jest realizacja prac nakierowanych zarówno na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, prac nad nowymi produktami i technologiami, jak też prac nad usprawnianiem i optymalizacją już realizowanych procesów i produktów - wyjaśnił PKN Orlen w ogłoszeniu.

Spółka podkreśliła, że „CBR w zamyśle będzie realizował działania badawczo-rozwojowe związane z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym, na wysokim poziomie gotowości technologicznej, dlatego też powstające zaplecze będzie musiało być dostosowane do specyfiki procesów badawczych realizowanych w tych branżach przemysłu”.

Wśród obiektów, które mają powstać w ramach CBR, płocki koncern wymienił m.in. budynek biurowy dwukondygnacyjny o powierzchni ok. 3,5 tys. metrów kw., budynek laboratoryjny dwukondygnacyjny o powierzchni ok. 2,2 tys. metrów kw., a także budynek jednokondygnacyjny magazynu paliw i odpadów zajmujący ok. 550 metrów kw.

Jak zaznaczyła spółka, dla poprawnego funkcjonowania całego kompleksu CBR konieczne będzie zaopatrzenie części obiektów w gazy techniczne na potrzeby prowadzonych procesów badawczych, np. w wodór, azot i tlen.

Z uwagi na badanie, wykorzystywanie i przetwarzanie różnych substancji, w tym substancji palnych oraz wybuchowych, na terenie CBR konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych, budowlanych i przeciwpożarowych, zastrzegł jednocześnie PKN Orlen.

Według płockiego koncernu w przypadku pomieszczeń laboratoryjnych ich wyposażenie obejmować będzie m.in. aparaturę pomiarową do badań analitycznych, w tym właściwości produktów rafineryjnych i petrochemicznych, hermetyczną instalację do przygotowywania mieszanek paliw - benzyny i oleju napędowego, a także dwa stanowiska hamowni silnikowych do badania właściwości paliw.

PKN Orlen o planach budowy CBR w Płocku, gdzie znajduje się główny zakład produkcyjny spółki, poinformował w połowie marca. Spółka zapowiadała wtedy, iż w najbliższych tygodniach ukaże się zapytanie w celu pozyskania ofert na realizację projektu w formule EPC, czyli „zaprojektuj wybuduj”.

Jak informował wcześniej płocki koncern, „decyzji realizacyjnej” dotyczącej budowy CBR „będzie można spodziewać się w przeciągu roku”.

Centrum będzie istotnym elementem systemu infrastruktury badawczej naszej grupy kapitałowej, uzupełniającym możliwości, którymi dysponujemy, m.in. w postaci ośrodka badawczego Unicre zlokalizowanego w czeskim Litvinovie. W szczególności umożliwi szybkie wdrażanie nowych rozwiązań i technologii do działalności gospodarczej - mówił w marcu członek rady nadzorczej PKN Orlen Józef Węgrecki, oddelegowany do jej zarządu i odpowiadający tam za obszar badań i rozwoju.

W ramach grupy kapitałowej PKN Orlen działają dwa ośrodki badawcze: w Polsce jest to PPPT, a w Czechach - Unicre.

PPPT to spółka, w której udziały po połowie mają płocki koncern i miasto Płock. Od 2015 r. działa tam Laboratorium Centralne Grupy Orlen. To jedna z najnowocześniejszych obecnie tego typu placówek w Europie, gdzie na powierzchni ponad 5,8 tys. metrów kw. znajduje się ponad 1100 stanowisk badawczych. Wykonywane są tam analizy surowców, paliw i produktów petrochemicznych. Swoją siedzibę ma tam także zespół logistyki, zajmujący się zbieraniem i transportem próbek do badań.

W 2015 r., w ramach rozwoju technologii biokomponentów paliw, PKN Orlen przystąpił do projektu badawczego austriackiego centrum BIOENERGY 2020+, zajmującego się oceną wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym. Jak informował wówczas płocki koncern, projekt, który przewidywano na 4 lata, dotyczy oceny możliwości wdrożenia technologii produkcji zaawansowanych biopaliw w rafineriach całej grupy kapitałowej spółki - oprócz Polski, także w Czechach.

PKN Orlen w lutym tego roku poinformował o uruchomieniu w swym zakładzie głównym innowacyjnej stacji doświadczalnej, gdzie będzie rozwijana technologia produkcji biokomponentów pozyskiwanych z glonów olejowych. Do ich wytwarzania wykorzystywane będą wody poprodukcyjne oraz dwutlenek węgla pochodzący z procesów rafineryjnych. W ocenie płockiego koncernu prowadzony tam projekt „ma szansę wesprzeć realizację nowych wytycznych UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania poziomu udziału biopaliw zaawansowanych w paliwach”.

