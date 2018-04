Premier Kanady zadowolony z umowy o wolnym handlu

Na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem premier Kanady Justin Trudeau chwalił w poniedziałek unijno-kanadyjską umowę o wolnym handlu (CETA), wskazując na płynące z niej korzyści gospodarcze.

Trudeau mówił, że „już widzimy rezultaty” CETA, która weszła tymczasowo w życie we wrześniu ubiegłego roku. Jak zaznaczył, w 2017 roku kanadyjski import z Francji wzrósł o 4 proc., a inwestycje jego kraju nad Sekwaną zwiększyły się o 23 proc.

We wtorek Trudeau, jako pierwszy kanadyjski premier w historii, wystąpi przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym. Jak wskazuje portal stacji CTV, w przemówieniu poruszy m.in. tematy nacjonalizmu i populizmu.

Znaczna część dwudniowej wizyty Trudeau we Francji koncentruje się na sprawach handlowych, gdyż Kanada próbuje zmniejszyć swoje uzależnienie od rynku Stanów Zjednoczonych - ocenia kanadyjska CTV.

We wtorek w nocy szef rządu w Ottawie uda się do Londynu, gdzie w środę spotka się z królową Elżbietą II oraz brytyjską premier Theresą May.

CETA znosi cła na 98 proc. produktów (linii taryfowych), którymi UE handluje z Kanadą. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą dzięki temu 590 mln euro rocznie. Taka jest bowiem wartość ceł płaconych za towary z UE wywożone do Kanady. CETA daje też firmom z UE dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie - nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na poziomie prowincji i gmin.

UE i Kanada podpisały CETA 30 października 2016 r., po zgodzie państw członkowskich. 15 lutego 2017 roku ratyfikował ją Parlament Europejski, w maju zrobiła to strona kanadyjska. Otworzyło to drogę do tymczasowego stosowania umowy od września ubiegłego roku, gdy tylko Kanada przyjęła wszystkie niezbędne przepisy wykonawcze.

Umowa zostanie w pełni wdrożona, kiedy wszystkie państwa członkowskie UE dokonają jej ratyfikacji zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi. Na obecnym etapie (tymczasowego stosowania) nie stosuje się zapisów CETA dotyczących rozwiązywania sporów na linii państwo-inwestor. Gdy umowa zacznie w pełni obowiązywać, nowy system sądów ds. inwestycji zastąpi obecny mechanizm rozstrzygania sporów, który istnieje w wielu dwustronnych umowach handlowych wynegocjowanych w przeszłości przez rządy państw członkowskich UE.

