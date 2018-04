Niższy CIT od przyszłego roku

Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego niższy podatek CIT dla małych i średnich przedsiębiorców mógłby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. - ocenił we wtorek wiceminister finansów Paweł Gruza.

W sobotę podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy. W jej trakcie premier zapowiedział m.in., że przedsiębiorcy, których przychody nie są wyższe od 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia będą płacić niższy ZUS; obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc. oraz powołanie tej jesieni funduszu naprawy oraz budowy dróg gminnych i dróg powiatowych w wysokości co najmniej 5 mld zł.

Gruza pytany w radiu RDC, o to od kiedy mógłby zacząć obowiązywać nowy, obniżony podatek, powiedział, że „plan jest taki, żeby ta korzystna zmiana dla tych mniejszych przedsiębiorców weszła w życie w 2019 roku”.

Dodał, że jest to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy „zorganizowali się w formie osoby prawnej, spółki z o.o, spółki akcyjnej”.

Odnosząc się do zapowiedzi obniżki ZUS dla mikro i małych firm, Gruza wskazał, że konieczność płacenia dla nich stawki w wysokości 1250 zł miesięcznie może być trudne.

To taka bezwzględna danina, która niezależnie od tego czy się zarobi, czy się nie zarobi, musi być płacona. Często jest to niesprawiedliwe, wychodzimy naprzeciw, próbujemy to zracjonalizować - mówił.