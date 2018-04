KNF zajmie się sprawą Getback

Komisja Nadzoru Finansowego będzie wyjaśniać sprawę Getback czyli przekazanie przez tę spółkę inwestorom giełdowym nieprawdziwych informacji – poinformował KNF w komunikacie.

Getback, w swoim komunikacie z 16 kwietnia 2018 r., informował, że PKO BP i PFR udzielą spółce wsparcia w kwocie 250 mln zł. Zarówno PKO BP jak i PFR zdecydowanie zaprzeczyły jakoby prowadziły jakiekolwiek negocjacje ze spółką Getback, „a w szczególności dotyczących finansowania”. Czytaj także: Obrót akcjami Getback zawieszony do odwołania

W ocenie organu nadzoru analiza przedstawionego w sprawie stanu faktycznego podaje w wątpliwość wiarygodność informacji poufnej przekazanej przez Emitenta w raporcie nr 39/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. - czytamy w komunikacie KNF.

W efekcie – jak napisano w informacji - sposób informowania przez spółkę „o rzekomo prowadzonych negocjacjach w zakresie pozyskania finansowania może przyczyniać się do szkodliwej dla rynku dezinformacji, a także może wprowadzać w błąd uczestników rynku co do rzeczywistej sytuacji Spółki. Z tego względu inwestorzy dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, do czasu wyjaśnienia wskazanych rozbieżności nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji Emitenta, w oparciu o które mogliby podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne.”