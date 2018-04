Marek Zagórski już oficjalnie ministrem cyfryzacji

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał dotychczasowego wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko szefa resortu. Powierzam tekę ministra cyfryzacji Markowi Zagórskiemu bez żadnego zawahania; to fachowiec - powiedział prezydent.

Urząd ministra cyfryzacji pozostawał nieobsadzony od 9 stycznia br., kiedy odwołana została dotychczasowa szefowa tego resortu Anna Streżyńska. Konstytucyjny nadzór nad MC sprawował premier Mateusz Morawiecki, a bieżącymi pracami kierował Zagórski.

Po zaprzysiężeniu nowego szefa resortu cyfryzacji - w obecności m.in. premiera Morawieckiego, ministrów jego rządu, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda podkreślił, że Zagórski w rzeczywistości od kilku miesięcy kierował resortem, realizując wytyczne szefa rządu.

Zaznaczył, że Zagórski posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji państwowych, które zdobywał też m.in. w Ministerstwie Rolnictwa oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

Wyraził przekonanie, że nowy minister „poradzi sobie” z wyzwaniem, które przed nim postawiono, zauważając jednocześnie, że jest ono wyzwaniem niełatwym.

Cyfryzacja to zadanie, które jest trudne, ale jednocześnie niezwykle ważne. Od tego, czy cyfryzacja jest realizowana w sposób sprawny, zależy, na ile udaje się budować nowoczesne państwo. To zadanie, które pan dzisiaj na siebie oficjalnie przyjmuje, jest zadaniem rzeczywiście niezwykle ważnym, niełatwym, gdzie czeka również i wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw, możliwości potknięcia się, ale wierzę, że nie stanie się to pańskim udziałem i że pańska służba na tej zaszczytnej funkcji będzie sukcesem - nie tylko pańskim, osobistym, ale przede wszystkim, że będzie sukcesem dla Rzeczypospolitej, będzie sukcesem dla nas wszystkim - mówił prezydent.