Rosyjscy hakerzy atakują nawet w Australii

W sierpniu 2017 roku rosyjscy hakerzy przeprowadzili cyberataki na prawie 400 australijskich firm - oświadczyła we wtorek minister obrony Australii Marise Payne, powołując się na dane Australijskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa

Eksperci z USA i Wielkiej Brytanii uważają, że za tymi atakami stoją rosyjscy hakerzy, wspierani przez rząd. Ich zdaniem hakerzy działają w różnych krajach.

Według Payne zaatakowane przedsiębiorstwa nie odniosły poważnych szkód. Jej zdanie podziela minister ds. cyberbezpieczeństwa Angus Taylor. Jak zauważył, nie ma żadnych oznak świadczących o tym, że hakerzy mogli uzyskać dostęp do danych australijskiego rządu.

Do przeprowadzenia ataku w charakterze punktów dostępowych wykorzystywano komercyjne routery; świadczy to o tym, że jakiekolwiek urządzenie podłączone do sieci może być wykorzystane do szkodliwych działań - podkreślił.