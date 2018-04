PAIH wspiera budowę centrum onkologicznego

Biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu koordynowało misję japońskich eksporterów i lekarzy do Białej Podlaskiej, gdzie z pomocą specjalistów z Kraju Kwitnącej Wiśni ma powstać centrum onkologiczne z rozbudowanym oddziałem endoskopii – jedyny taki ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej - informuje PAIiH

Nowy ośrodek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ma skrócić kolejki i odpowiedzieć na rosnącą liczbę zachorowań na dolegliwości układu pokarmowego. Polska placówka korzysta z doświadczeń japońskich lekarzy - jednych z najlepszych w dziedzinie endoskopii.

Projekt ruszył ponad 3 lata temu. Prace nad nim zainicjował Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Tokio. My go z przyjemnością kontynuujemy i postaramy się dowieźć do końca. Poza budową obiektu, inwestycja przewiduje wyposażenie Centrum w najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy oraz zastosowanie wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań made in Japan – wyjaśnia Eliza Klonowska-Siwak, kierownik biura handlowego PAIH w Tokio.