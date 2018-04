10 km drogi za 335,8 mln zł

Oferta firmy Budimex SA na budowę ok. 10 km odcinka drogi ekspresowej S6 z Luzina do Szemudu tzw. Trasy Kaszubskiej została oceniona w przetargu jako najlepsza - poinformował gdański oddział GDDKiA. Konsorcjum zamierza zaprojektować i zbudować odcinek za 335,8 mln zł

Pod koniec stycznia zamawiający, gdański oddział GDDKiA ocenił, że najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka drogi ekspresowej S6 z Luzina do Szemudu złożyło w przetargu włosko-polskie konsorcjum. Konsorcjum zamierzało zaprojektować i zbudować odcinek za 324,9 mln zł.

Na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Po ponownym badaniu i ocenie oferty konsorcjum firm: Societ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA nakazanej wyrokiem zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, wskazując Budimex SA” - poinformował we wtorek gdański oddział GDDKiA.

Podano, że „we wtorek została ponownie wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej

Przedstawiła ją firma Budimex SA”.

Budimex SA zamierza zaprojektować i zbudować ok. 10 km odcinek drogi z Luzina do Szemudu za 335,8 mln zł, w terminie 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz zapewnić 10 lat gwarancji jakości na elementy infrastruktury.

Po wyborze, zgodnie z procedurą, komisja przetargowa oczekuje 10 dni na ewentualne odwołania od decyzji. Równolegle dokumentacja przetargowa zostaje przesłana do kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pomyślnym przeprowadzeniu tego etapu można będzie podpisać umowę z wykonawcą.

Początek znajduje się za węzłem Luzino, a koniec - za węzłem Szemud, gdzie łączyć się będzie z odcinkiem do Gdyni. Droga ekspresowa między Luzinem a Szemudem będzie miała ok. 10,26 km długości, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. W ramach zadania zostanie wybudowany jeden węzeł drogowy Ä „Szemud”.

W postępowaniu przetargowym znajduje się jeszcze budowa odcinka trasy między Bożympolem Wielkim a Luzinem (z węzłem) o długości 10,4 km.

Pod koniec marca podpisano natomiast umowę z firmą Polaqua na budowę 20 km odcinka drogi ekspresowej, trzech węzłów drogowych i rozbudowę fragmentu istniejącej obwodnicy Trójmiasta z Szemudu do Gdyni. Droga ma być gotowa w wakacje 2021 r.

Budowa ok. 42 km drogi ekspresowej S6 Trasy Kaszubskiej na odcinku z Gdyni do Bożegopola Wielkiego stanowić będzie tylko część drogi, o realizację której od wielu lat apelują samorządy i mieszkańcy północnej części województwa pomorskiego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz poinformował pod koniec marca w Gdańsku, że „w ministerstwie rozwoju trwają obecnie prace nad tym, żeby pozostały odcinek od Bożegopola Wielkiego do obwodnicy Sianowa (Zachodniopomorskie) zrealizować w partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Najprawdopodobniej ta propozycja zostanie przedstawiona jeszcze w tym półroczu stanie na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i zapadnie decyzja o szukaniu inwestora na ten pozostały odcinek. Czyli jest szansa, żeby zakończyć całą trasę S6 (z Trójmiasta do Szczecina - PAP) do 2023 r. - dodał Chodkiewicz.

SzSz (PAP)