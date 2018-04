KUKE: Azja coraz ważniejsza dla polskich eksporterów

Koalicja Partnerów: KUKE, Bank BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska uruchomili cykl konferencji edukacyjnych: Program Handlu Zagranicznego. Celem programu jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Azji oraz instrumentów pozwalających na zwiększenie sukcesu eksportowego za pomocą efektywnego finansowania czy zabezpieczenia biznesu - informuje KUKE, z grupy PFR

Zdaniem prezesa KUKE Janusza Władyczaka, na tak trudne kulturowo rynki– niezbędna jest wiedza i odpowiednie narzędzia.

Dlatego właśnie wraz z BGŻ BNP i Bisnode postanowiliśmy zapewnić wsparcie polskim firmom bezpośrednio w miejscach ich działania – w regionach, gdzie prowadzimy spotkania edukacyjne w pierwszej edycji Programu Handlu Zagranicznego -wyjaśnia prezes KUKE.

I dodaje, rzetelna wiedza na temat potencjału rynku, jego szans, jak i zagrożeń oraz instrumentów, które ułatwiają i zabezpieczają działalność eksportową – to klucz do zwiększenia eksportu do Azji, gdzie przestrzeń do rozwoju jest wręcz nieograniczona.

Uczestnictwo firm w spotkaniach jest bezpłatne. Wiosenna edycja programu obejmie konferencje w 10 miastach Polski.

Potencjał tego kontynentu już dostrzegli polscy przedsiębiorcy – eksport w 2017 roku osiągnął 49.287,3 mln zł. Jednak nadal import z tego kierunku przewyższa znacząco eksport, dlatego należy wykorzystać potencjał rynku i ożywić sprzedaż polskich produktów i usług do Azji.

Według wstępnych szacunków, w ubiegłym roku – udział państw azjatyckich w całości naszego eksportu sięgnął około 5,7 proc. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to niewielką wartością to należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 13 lat rodzima sprzedaż na tamtejsze rynki wzrosła aż o 341 proc.- wylicza Władyczak .

KUKE oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzia zabezpieczające prowadzoną działalność, ale także edukuje przedsiębiorców podczas szeregu spotkań, seminariów i konferencji.