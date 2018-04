Indie chcą odszkodowania za amerykańskie cła

Po Chinach i Unii Europejskiej również Indie wystąpiły do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o odszkodowania od USA za ich cła importowe na stal i aluminium - wynika ze złożonych we wtorek do WTO dokumentów, na co powołuje się agencja Reutera

Podobnie jak UE i Chiny, Indie twierdzą, że zgodnie z przepisami WTO mają prawo zwrócić się o rekompensatę za straty w eksporcie stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych.

Wprowadzenie ceł na stal i aluminium prezydent USA Donald Trump ogłosił na początku marca, co krytykowano na całym świecie jako posunięcie nieuzasadnione i populistyczne. Trump argumentował, że w ten sposób władze radzą sobie z atakiem na USA. Powołał się przy tym na przepis z 1962 r., czyli z czasów zimnej wojny, który pozwala prezydentowi na ograniczenie importu i nałożenie nieograniczonych ceł, jeśli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa narodowego. Amerykańskie cła weszły w życie 23 marca.

Państwa mogą skorzystać ze zwolnień z wielu reguł WTO, jeśli udowodnią, że wprowadzają cła w celu zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego. Zwolnień takich nie stosuje się jednak w odniesieniu do sankcji mających na celu ochronę rodzimego przemysłu.

Importowe cła ochronne wolno nakładać na określony towar, jeśli jego zwiększony import mógłby przynieść własnemu przemysłowi poważne szkody. Zdaniem krytyków polityki Trumpa, w przypadku obecnych amerykańskich ceł argument taki jest bezpodstawny.

SzSz(PAP)