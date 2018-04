PE: Budynki mają być elektromobilne

Parlament Europejski przegłosował w Strasburgu nowe przepisy, które znacznie zwiększą efektywność energetyczną budynków na terenie Unii Europejskiej do 2050 roku

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie zobowiązane będą do stworzenia długoterminowych strategii renowacji zarówno budynków mieszkalnych, jak i tych służących innym celom.

Nowe prawo przegłosowano 546 głosami za, przy 35 przeciw i 96 wstrzymujących się. Wymaga ono od państw członkowskich opracowania długoterminowych strategii krajowych, mających na celu wspieranie renowacji w budynkach publicznych i prywatnych, z myślą o ograniczeniu emisji w UE o 80 proc. - 85 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

Nowa dyrektywa wprowadzi wymogi elektromobilności dla nowych budynków i tych wymagających renowacji, takich jak lokalizacja co najmniej jednego miejsca ładowania dla pojazdów elektrycznych (w budynkach z więcej niż dziesięcioma miejscami parkingowymi). Będzie to również wymagać instalacji infrastruktury okablowania do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe i istniejące budynki, w których wymieniono generatory ciepła, będą musiały mieć zautomatyzowane urządzenia do regulacji poziomów temperatury. Zaostrzono też zasady kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Udana zmiana dyrektywy dotyczącej budynków stanowi wyraźny sygnał, że poważnie podchodzimy do naszych międzynarodowych zobowiązań dotyczących klimatu i do ukończenia budowy unii energetycznej. Budynki mają fundamentalną rolę do odegrania w tych wysiłkach - powiedział sprawozdawca projektu Bendt Bendtsen (Europejska Partia Ludowa).

Po zatwierdzeniu przez kraje członkowskie w ramach Rady UE zaktualizowana dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Termin wdrożenia tych nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego wynosi 20 miesięcy.

PAP SzSz