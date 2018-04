5 mld zł na drogi lokalne zmieni ich jakość

5 mld zł przeznaczone na fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych radykalnie zmieni w najbliższych latach jakość polskich dróg lokalnych - ocenił w środę Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, że jesienią zostanie utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Ma dysponować co najmniej 5 mld zł.

Jak powiedział w środę na antenie Radia Kraków minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, samorządy oczekują na wsparcie państwa, jeśli chodzi o modernizację czy radykalną przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Przypomniał, że w tym roku na wsparcie inicjatyw samorządowych w tym zakresie rząd przeznaczył blisko 1,5 mld zł.

Jesienią ma zostać utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych dysponujący co najmniej 5 mld zł.

To są niebagatelne, niespotykane do tej pory kwoty finansowe. Już na przyszły rok będziemy oferowali nowe rozwiązania, które pozwolą dofinansować inwestycje - i to jest bardzo ważne – w cyklu nie tylko jednorocznym, ale też wieloletnim, o co zawsze wnosili samorządowcy – mówił Adamczyk.