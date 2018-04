Prof. Janusz Filipiak: "To pracownik dyktuje warunki"

Prof. Janusz Filipiak był gościem Przemysława Bolechowskiego w telewizji wPolsce.pl i opowiadał o tym jak tworzyć firmę informatyczną i czy możliwy jest globalny sukces polskich przedsiębiorstw informatycznych.

„Rynek w latach 90-tych był bardzo chłonny dla informatyków, ale warunki się zmieniają i rynek jest obecnie trudny, trwa walka o pracownika. Należy dostrzegać zagrożenia i na nie reagować” - mówił profesor Janusz Filipiak, twórca globalnej, polskiej firmy informatycznej Comarch: „Na początku roku mamy spotkanie strategiczne gdzie analizujemy sytuację na rynku, robimy przegląd strategii. To ważny element tego by przetrwać w różnych warunkach gospodarczych.”

Jak profesor ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce?

„Stało się tak, że to pracownik dyktuje warunki. Rzeczywistość jest taka, że obecnie bezrobocie spadło a wśród informatyków go praktycznie nie ma - zarobki są wysokie i to daje wysoki standard życia dla ludzi o takich kwalifikacjach” - podkreśla Filipiak i dodaje: „Trzeba trafiać do świadomości ludzi, firma musi być zorganizowana a wysokie zarobki są warunkiem koniecznym. Należy robić coś co jest ciekawe i ma sens.”

Jak dodaje profesor, obecnie wysokość wynagrodzeń w Polsce jest taka jak na zachodzie.

„Co do kwalifikacji to mamy laboratoria badawcze na zachodzie. Zarobki naszych informatyków często są wyższe w Polsce niż na zachodzie - wynika to z „mody na Polskę”. Kwalifikacje są te same, umiejętności dużo lepsze.” - mówi Janusz Filipiak i dodaje - „Nie należy wykluczyć, iż budowa wielkiej firmy informatycznej w naszym kraju jest możliwa. Nic nie będzie robione z automatu ale nie można wykluczyć takiej możliwości.”

A czy globalizacja jest zagrożeniem czy szansą?

„Biorąc pod uwagę Google czy Amazon ilość danych o obywatelach jest niewiarygodna. Gromadzenie dużej ilości danych jest realnym zagrożeniem.” - podsumowuje profesor Filipiak.

wPolsce.pl/ as/