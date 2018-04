Rynek pracy nie zaskakuje ekonomistów

Dynamika zatrudnienia pozostaje na stabilnym poziomie mimo tego, że część branż – w tym budownictwo – boryka się z brakiem rąk do pracy – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, komentując dane GUS o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

Jak informował Urząd, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w marcu o 6,7 proc. r/r i wyniosło 4.886,56 zł brutto. Jak podaje Urząd zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7 proc. r/r z wynikiem 6.205,3 tys. osób. W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,8 proc. i wyniosło 4.599,72 zł, natomiast wzrost zatrudnienia wyniósł wówczas 3,7 proc. i wyniosło 6.197,0 tys.

Stabilna pozostaje dynamika zatrudnienia, mimo że popyt na pracowników w gospodarce rośnie, a niektóre branże (m.in. budownictwo, handel) zmagają się z niedoborem rąk do pracy. To właśnie malejąca podaż pracowników powoduje, że tempo wzrostu zatrudnienia nie przybiera na sile i w kolejnych miesiącach sytuacja raczej nie ulegnie poprawie – ocenia Kurtek.

Dodaje, że istotną informacją jest natomiast to, że nadal wysoka pozostaje dynamika realna wynagrodzeń.

Obniżająca się inflacja przy jednoczesnym wzroście płac nominalnych powoduje, że rośnie ich siła nabywcza, a to z kolei przekładać się będzie na dalszy relatywnie wysoki wzrost konsumpcji w gospodarce. W tym kontekście, tak w pierwszym kwartale br., jak i kolejnych kwartałach br., tempo wzrostu PKB było i będzie nadal wysokie.

Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego opublikowane dziś dane nie wpłyną na dotychczasowe, bardzo „gołębie”, poglądy RPP.

Wprawdzie Rada bardzo uważnie przygląda się rynkowi pracy, wskazując, że to właśnie on może być potencjalnym źródłem inflacji w Polsce, ale ponieważ dane raczej nie odbiegają istotnie od oczekiwań Rady, to i reakcji być nie może. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego przy jednocześnie niskiej inflacji spodziewam się stabilizacji stóp procentowych w tym i przyszłym roku – komentuje Monik Kurtek dane GUS.