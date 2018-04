Do 2025 r. ponad połowa odpadów do recyklingu

Do 2025 roku co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powinno być poddawanych recyklingowi - zdecydowali w środę europosłowie. Dziś jest to ok. 44 proc.

Nowe przepisy zakładają, że do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 proc., a do 2035 roku - do 65 proc.

Nowe regulacje dotyczą również konkretnych odpadów, np. opakowań. Europosłowie poparli przepisy, zgodnie z którymi do 2025 roku recyklingowi będzie trzeba poddawać 65 proc. materiałów opakowaniowych, a do 2030 roku - 70 proc.

Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Regulacje zakładają też, że państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30 proc. do 2025 roku i o 50 proc. - do 2030 roku.

Europosłowie podkreślają, że aby zapobiec marnotrawstwu żywności, państwa członkowskie powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Posłowie twierdzą, że należy również zwiększyć u konsumentów świadomość znaczenia umieszczanych na etykietach informacji o terminie przydatności do spożycia.

Przyjęte propozycje ustawodawcze dotyczące tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakłada ona zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów.

Poparte przez Parlament przepisy przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE muszą zostać formalnie przyjęte przez kraje członkowskie w ramach Rady UE.

