NIższa prognoza deficytu finansów publicznych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2018 r. do 1,9 proc. z 2,7 proc. PKB - wynika z kwietniowego monitora fiskalnego. W nowej prognozie MFW obniżył również ścieżkę długu publicznego Polski - w 2018 r. do 50,8 proc. z 53,8 proc. PKB.

MFW obniżył ścieżkę deficytu w większości krajów regionu - podwyższona została jedynie w Turcji, w 2018 r. do 2,9 proc. z 2,4 proc. PKB. Równie dużą rewizję co Polska w regionie odnotowała jedynie Rumunia - jej deficyt w 2018 r. ma wynieść 3,6 proc. PKB wobec prognozowanych wcześniej 4,4 proc.

W porównaniu z październikowym raportem, MFW mocno obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB - w 2018 r. do 50,8 proc. z 53,8 proc., a w 2022 r. do 46,2 proc. z 51,3 proc. Saldo pierwotne, które dotychczas było ujemne w horyzoncie projekcji, po rewizji jest dodatnie od 2020 r.

Na podst. PAP