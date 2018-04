Zmiana składu zarządu Stoczni Gdańsk

Zmienił się skład zarządu spółki Stocznia Gdańsk - poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu. W tym tygodniu zmienił się też skład zarządu GSG Towers. Zmiany są efektem negocjacji w sprawie zakupu obu spółek przez ARP. Zarządy obu spółek mają taki sam skład.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) poinformowała w komunikacie w środę, że „Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk S.A. podjęła w środę uchwałę o powołaniu nowego zarządu. Jest on taki sam jak zarząd GSG Towers Sp. z o.o., siostrzanej spółki SG S.A., producenta wież do elektrowni wiatrowych”.

Od poniedziałku zarząd GSG Towers a od środy Stoczni Gdańsk S.A. pracuje w składzie: Marcin Stojek, prezes zarządu, Adam Krzemiński, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Karen Oganesian, wiceprezes zarządu oraz Przemysław Sztandera, wiceprezes zarządu ds. Finansowych. Nowymi członkami zarządu GSG Towers są: Marcin Stojek i Adam Krzemiński.

Agencja poinformowała, że „zmiana składów zarządów obu spółek to kolejny etap procesu negocjacji dotyczącego nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów GSG Towers od ukraińskiego inwestora, firmy GSG (Gdańsk Shipyard Group)”.

W komunikacie Agencja przypomina, że „ostatecznym celem jest zakup Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o. o. oraz przejęcie przez ARP pełnej kontroli właścicielskiej i operacyjnej nad spółkami”.

Pod koniec marca ARP poinformowała, że zakończył się pierwszy etap negocjacji dotyczących zakupu przez Agencję należącej do ukraińskiego inwestora Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers. Strony podpisały wówczas porozumienie dot. głównych warunków finalnej transakcji.

Strony ustaliły kluczowe warunki transakcji i harmonogram dojścia do przekazania ARP kontroli nad spółkami - podała wówczas Agencja. Aktualnie ok. 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 proc. akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 proc. udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora.