Politechnika Gdańska będzie współpracować z Intelem

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i firmy Intel podpisali porozumienie, które umożliwi współpracę w zakresie kształcenia studentów oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Planowane jest otwarcie nowych kierunków i specjalności.

Porozumienie (Memorandum of Understanding) podpisali w środę na Politechnice Gdańskiej (PG), Krzysztof Jurczyk, dyrektor ds. operacyjnych w polskim oddziale Intela oraz prof. Piotr Dominiak, prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji.

Umowa nie tylko porządkuje dotychczasową, dwudziestoletnią współpracę między uczelnią a firmą, ale również stwarza nowe perspektywy na dalsze lata - powiedział Krzysztof Jurczyk podczas uroczystości.

Jednocześnie zachęcił inne uczelnie do współpracy nie tylko z Intelem ale też z innymi firmami.

Rozwój i sukces Intela, jak i wielu innych firm z sektora IT w Polsce, zwłaszcza ośrodków badawczo-rozwojowych, byłby niemożliwy bez współpracy z uczelniami, w szczególności z PG - podkreślił.

Prof. Piotr Dominiak, prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji wyraził nadzieję, że „porozumienie otworzy nowy etap kontaktów pomiędzy uczelnią i firmą”. Przypomniał, że z ponad stu zgłoszonych nominacji z całego świata, Intel i studia MBA (ang. Master of Business Administration) realizowane na PG znaleźli się w finałowej czwórce kandydatów do nagrody AMBA: MBA Employer and Business School Partnership (Partnerstwo Pracodawcy i Programu MBA). Nagroda przyznawana jest firmom o „strategicznym i aktywnym podejściu do rekrutacji oraz rozwoju talentów studentów i absolwentów MBA”.

To było wielkie wyróżnienie i motywacja dla nas, żeby w przyszłości te kontakty były jeszcze bardziej efektywne - powiedział prof. Dominiak.

Jurczyk powiedział PAP, że zgodnie z podpisanym porozumieniem, oprócz dotychczas wspólnie realizowanych specjalności planowane są kolejne.

Myślimy o utworzeniu nowych specjalności związanych m.in. ze sztuczną inteligencją czy uczeniem głębokim (Deep Learning) - poinformował.

Zwrócił uwagę, że ośrodek badawczo-rozwojowy Intela w Gdańsku jest „zaangażowany we wszystkie główne kierunki rozwoju globalnej firmy i ma plany dalszego rozwoju, stąd rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów kierunków technicznych”.

Będziemy ich przygotowywać wspólnie z uczelniami - dodał.

Podkreślił, że dzięki obecnym i nowym specjalizacjom wprowadzanym na uczelniach będą to kadry nie tylko dla Intela, ale także dla innych firm z sektora IT.

Prorektor PG przyznał, że „cały czas myślimy o tym, żeby wspierać rozwiązania, które obecnie +są zalążkowe+, ale co do których mamy przekonanie, że w przyszłości będą ważne dla biznesu i edukacji”. Prof. Dominiak nie sądzi, aby udało się uruchomić nowe kierunki studiów czy specjalności w najbliższym roku akademic kim. Przyznał w rozmowie z PAP, że celem podpisanej umowy jest nadanie współpracy „szerszego zakresu”.

To jest wielka firma, obecna na trójmiejskim rynku i byłoby grzechem, gdyby uczelnia techniczna z tego nie korzystała - podkreślił.

Ocenił, że Intel „też potrzebuje uczelni, bo to jest główne źródło pracowników, ale też i badań, których wyniki firma próbuje wdrażać”.

Przedstawiciel Intela wyjaśnił, że firma współpracuje nie tylko z PG, ale też z innymi uczelniami np. z Uniwersytetem Gdańskim i z Politechniką Poznańską. Firma rozpoczyna też współpracę z Akademią Morską w Gdyni i innymi wiodącymi uczelniami w kraju. Wyjaśnił, że w ramach współpracy pracownicy Intela prowadzą wykłady i warsztaty na uczelniach oraz wspólnie realizują projekty badawczo-rozwojowe.

Zaznaczył, że firma ma coraz więcej kandydatek do swojego programu stypendialnego dla studentek kierunków IT z całej Polski.

Ostatnio na 20 dostępnych miejsc aplikowało ponad 600 pań - dodał. My nie robimy tego tylko dla Intela, ale dla całego sektora IT - nie wymagamy od naszych stypendystek, aby pracowały potem w naszej firmie - podkreślił.

Dodał, że każdego roku ok. 200-300 studentów, w większości pomorskich uczelni, w tym PG pracuje w firmie.

Są to głównie studenci dwóch ostatnich lat, zatrudniani w ramach umów stażowych, w ramach których poznają firmę, uczą się technologii w praktyce, a później najczęściej decydują się na stałe zatrudnienie - tłumaczył.

Umowa została podpisana podczas konferencji „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-Idea: cyfrowa transformacja” oraz wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA Politechniki Gdańskiej. Uczelnia zapewnia, że „od wielu lat jest otwarta na współpracę z mniejszymi i większymi firmami”. Program kształcenia odpowiada na bieżące potrzeby przemysłu, gdzie współpraca pomiędzy uczelniami a przemysłem jest kluczowa.

W centrum badawczo-rozwojowym Intela w Gdańsku pracuje ok. 2 tys. osób. W centrum opracowywane są najnowocześniejsze globalnie stosowane technologie. W Gdańsku znajduje się jedno z najbardziej zaawansowanych na świecie laboratoriów zajmujących się dźwiękiem - rozpoznawaniem mowy, która wykorzystywana jest m.in. do komunikacji z elektroniką.

