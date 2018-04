Będzie referendum w Baranowie ws. budowy CPK

W Baranowie na Mazowszu będzie referendum w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Taką decyzję podjęli radni na specjalnie zwołanej sesji rady gminy. Centralny Port ma być największym lotniskiem w Polsce - donosi w środę portal rmf24.pl.

Referendum ma się odbyć 17 czerwca. Mieszkańcy mają odpowiedzieć na pytanie: „Czy chce pan/pani budowy na terenie gminy Baranów Centralnego Portu Komunikacyjnego?”. Drugie pytanie ma dotyczyć tego, czy mieszkańcy zgodzą się na warunki wykupu ich ziemi proponowane przez rząd.

Jak donosi portal, zanim zdecydowano o referendum, na sesji doszło do awantury. Kilkuset mieszkańców miało pretensje do starosty, że to zebranie odbywa się dopiero teraz, a nie jesienią, gdy pojawił się pomysł, żeby wybudować tutaj lotnisko.

Mieszkańców niepokoi też specustawa dotycząca budowy lotniska. Zgodnie z nią mieliby 120 dni na wyprowadzenie się ze swoich domów - czytamy na stronie rmf24.pl.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3.000 ha gruntów.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild zapewniał w poniedziałek, że ziemia pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być nabywana w drodze umów sprzedaży.

Będziemy unikać przejmowania gruntów w drodze wywłaszczeń - deklarował.

Jak dodał, w specustawie przewidziane są mechanizmy, które mają zwiększyć udział społeczności lokalnych.

Pochyliliśmy się nad tematami dotyczącymi wywłaszczeń tak, aby nie było wątpliwości, że wywłaszczenia będą stanowić jedynie ostateczny środek. Cała ustawa jest skonstruowana w ten sposób, aby ziemia pod lotnisko była nabywana w drodze umów sprzedaży. Nie zależy nam - i będziemy unikać, jak tylko będziemy mogli - przejmowania gruntów w drodze wywłaszczeń - mówił.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji CPK, zwany potocznie specustawą w zeszłym tygodniu został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Wild w poniedziałek wyraził oczekiwanie, że „w najbliższym czasie” będzie on przedmiotem obrad Komitetu, a następnie Rady Ministrów.

Wydaje mi się, że już niedługo będziemy mogli mówić o uzgodnionej, tak w rządzie, jak i w parlamencie, wersji tego dokumentu, która znacząco przyspieszy proces inwestowania – deklarował Wild.

Na podst. PAP