Firmy nie chcą podejmować współpracy z dłużnikami

Cztery z dziesięciu firm MSP nie podjęłyby współpracy z dłużnikiem, a ok. połowa zrobiłaby to tylko wtedy, gdy za produkt bądź usługę zapłaciłby on z góry. Jednocześnie 50 proc. firm nie sprawdza wiarygodności finansowej kontrahentów - wynika z analizy Krajowego Rejestru Długów.

Jak wskazali autorzy badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów, to, że spośród przedsiębiorstw deklarujących niechęć do dłużników, ponad połowa nie sprawdza wiarygodności finansowej swoich kontrahentów oznacza, że wiele z nich współpracuje z nierzetelnymi firmami, nie zdając sobie z tego sprawy.

Na pytanie „czy firma podjęłaby współpracę wiedząc, że partner jest dłużnikiem” 45,4 proc. ankietowanych przedsiębiorców odpowiedzieli: „raczej tak, ale wyłącznie na zasadzie zapłaty z góry”. Z kolei 37 proc. firm odpowiedziało kategorycznie „nie”. Przy czym 16,4 proc. badanych zadeklarowało, że zdecydowanie nie podjęłoby w takiej sytuacji współpracy, a 20,6 proc. „raczej by tego nie zrobiła” - wynika z badania.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie prezes Kaczmarski Inkasso, Jakub Kostecki, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że nawiązując współpracę może wchodzić w relacje z firmą, która nie płaci w terminie, bądź nie robi tego wcale. „Paradoksalnie z grona badanych przedsiębiorców, którzy zadeklarowali, że nie chcą współpracować z dłużnikami więcej niż połowa (53 proc.) nie sprawdza wiarygodności finansowej kontrahentów przed rozpoczęciem z nimi współpracy” - wskazał.

Według prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego problemy z oceną sytuacji mogłyby mieć również firmy, które deklarują, że raczej podjęłyby współpracę z dłużnikiem, ale tylko pod warunkiem, że zapłaciłby on z góry. „Tyle, że w tym gronie firm wiarygodności finansowej swoich partnerów nie weryfikuje aż 44 procent ankietowanych. W takiej sytuacji ocena, czy żądać płatności gotówką, czy zgodzić się na odroczony termin zapłaty jest więc nie lada wyzwaniem” - ocenił.

Osiem proc. badanych nie umiało, bądź nie chciało odpowiedzieć na pytanie „czy firma podjęłaby współpracę wiedząc, że partner jest dłużnikiem”, 5,2 proc. decyzję uzależnia od wysokości jego zadłużenia, 2,4 proc. od tego, kto jest jego wierzycielem. Z kolei co pięćdziesiąta ankietowana firma nie widzi najmniejszego problemu we współpracy z dłużnikiem. „O tym, jak duży jest to błąd najlepiej świadczy fakt, że obecnie w Krajowym Rejestrze Długów notowanych jest 234 tys. zadłużonych firm, których łączny dług przekracza 8,5 mld zł” - podkreślił Łącki.

Na współpracę, mimo świadomości, że partner jest dłużnikiem, ale wyłącznie na zasadzie płatności z góry najczęściej decydują się średnie firmy - wynika z badania. W gronie przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób taką odpowiedź zaznaczyło 51 proc. ankietowanych. W przypadku małych firm (10-49 pracowników) ten wskaźnik wynosi 45,3 proc., a w przypadku mikrofirm (do 9 pracowników) - 42,5 proc.

Z kolei największy udział firm deklarujących zdecydowaną niechęć do współpracy z dłużnikami jest w przypadku mikrofirm (22 proc.).

Analiza, jaki odsetek firm deklarujących niechęć do współpracy z dłużnikami sprawdza swoich kontrahentów, została przeprowadzona przez Krajowy Rejestr Długów w kwietniu na podstawie badania „Audyt windykacyjny” zrealizowanego przez Keralla Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso na próbie 500 firm z sektora MSP w listopadzie 2017 r. (PAP)