Gang fałszerzy paliwa unieszkodliwiony

Ponad 300 policjantów CBŚP i funkcjonariuszy KAS wzięło udział w akcji skierowanej wobec podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków. Zatrzymano 20 osób, zlikwidowano odbarwialnię olejów i zabezpieczono 200 tysięcy litrów paliwa, wartego około 880 tys. zł.

Zarząd w Bydgoszczy CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Według ustaleń policjantów CBŚP członkowie grupy zajmowali się przekształcaniem parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego, bez uiszczania obowiązującego opodatkowania.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej weszli jednocześnie do 80 miejsc na terenie całego kraju. W akcji wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy, którzy przeszukali domy, pomieszczenia gospodarcze, a nawet stacje paliw, zatrzymali 20 osób oraz zabezpieczyli nielegalne paliwo i dokumentację.

W trakcie działań ujawniono na terenie województwa śląskiego, miejsce nielegalnej produkcji paliwa, gdzie odbywał się proceder odbarwiania oleju opałowego. Tam też zabezpieczono około trzech tysięcy litrów paliwa, mobilny zestaw do odbarwiania oleju, pompy i inne profesjonalne urządzenia oraz przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw akcyzowych na ogromną skalę.

Podczas działań funkcjonariusze skorzystali ze specjalistycznego sprzętu oraz mobilnego laboratorium, pozwalającego na zbadanie paliwa w terenie.

W toku prowadzonego śledztwa 22 osobom przestawiono zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz z kodeksu karno-skarbowego czyli niewłaściwego użycia wyrobu akcyzowego (art. 73a kks). Wobec zatrzymanych Prokuratura Okręgowa we Włocławku zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji i poręczeń majątkowych. Łącznie zabezpieczono ponad 200 tysięcy litrów nielegalnego paliwa o wartości około 880 tysięcy złotych. Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek ponad 1,4 mln litrów oleju, wartego około 6 mln zł.

Z przestępstw paliwowych zorganizowane grupy przestępcze czerpią ogromne zyski i narażają Skarb Państwa na straty. Wspólna akcja CBŚP i KAS pokazała jednak, że nie ma przyzwolenia na tego typu działania, a z odpowiedzialnością muszą się liczyć nie tylko organizatorzy tego procederu, ale także właściciele stacji, którzy kierując się chęcią zysku, kupują nielegalne paliwo.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji nadal wykonują intensywne czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku, planując kolejne zatrzymania podejrzanych.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa/ mf.gov.pl