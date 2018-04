Oszukiwali na VAT. Są pod kluczem

Ten przekręt miał kosztować polskie państwo nawet 18 milionów złotych! Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, po drobiazgowym i niezwykle żmudnym śledztwie rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która w Polsce bogaciła się na oszustwie, polegającym na wyłudzeniu podatku VAT!

W ostatnich dniach zatrzymano 13 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP II Ds. 13.2016 prowadzonym przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej, osiągającej korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z importem folii stretch. Śledztwo to prowadzone jest pod nadzorem Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział w Gdańsku – informuje nas Prokurator Agnieszka Zabłocka – Konopka, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Na czym polegał przekręt? Z ustaleń śledczych wynika, że wprowadzano do obrotu na terenie kraju folii stretch bez zapłacenia należnego podatku VAT w stawce 23%, co następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek, tzw. „znikających podatników”. Grupa działała w okresie od kwietnia 2014 roku do końca lutego 2016 roku w Warszawie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Wrześni a także w innych miejscach na terenie Polski jak też Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

WB

