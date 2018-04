Będą dotacje i ulga w PIT na termomodernizację

Gospodarstwa domowe o dochodach do 1,6 tys. zł na osobę miesięcznie otrzymają dotacje z NFOŚiGW na termomodernizację i wymianę pieców grzewczych - zapowiedział szef Ministerstwa Środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że powyżej tego progu będzie „ulga wliczona w PIT”.

Kowalczyk w czwartek w Radiu Plus poinformował, że podczas spotkania (w środę) z minister finansów Teresą Czerwińską rozmawiano ws. ulg podatkowych dla zamożniejszych właścicieli domów na ich termomodernizację. Wcześniej minister informował , że program antysmogowy, który w znacznej mierze miałby być finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowałby termomodernizację z jednoczesną wymianą źródła ciepła na te bardziej ekologiczne.

„Przymierzamy się do tego, żeby do dochodów na poziomie 1 tys. 600 zł na osobę były to dotacje z NFOŚiGW” - powiedział w czwartek szef resortu środowiska. Dodał, że dla osób, które mają dochód na osobę większy niż 1 tys. 600 zł miesięcznie ulga inwestycyjna miałaby być „wliczona w podatek PIT”.

Kowalczyk podkreślił, że „_dopracowanie (tych założeń - PAP) musi jeszcze potrwać, ponieważ wymaga to zmiany ustawy o podatku PIT”. „Ważna jest ta deklaracja kierunkowa” - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki niedawno zapowiedział, że na termomodernizację domów rząd chce przeznaczyć w ciągu 10 lat ok. 30 mld zł. Deklarował, że program ma być w całości bądź w lwiej części pokrywany ze środków publicznych.

Rządowy program termomodernizacyjny ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, szczególnie w tych polskich miastach, które znalazły się na liście najbardziej zanieczyszczonych smogiem aglomeracji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na tej liście figurują 33 polskie miasta, a aż siedem znajduje się w pierwszej dziesiątce, m.in. Żywiec, Pszczyna czy Rybnik.

Pierwszym krokiem do wsparcia procesu ocieplania budynków w Polsce, ma być nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Da ona podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji (zarezerwowanych w tegorocznym budżecie). W tym roku ma ruszyć też pilotaż, który będzie adresowany do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Poligonem doświadczalnym ma być Skawina. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pilotaż obejmie 23 miasta do 100 tys. mieszkańców, a w pozostałych 10 z listy WHO mają powstać indywidualne plany walki ze smogiem. Termomodernizacja w 23 gminach ma kosztować ok. 750 mln zł i objąć 15-16 tys. domów.

