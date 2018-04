46 proc. badanych, czyli tyle samo co w marcu uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a 36 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty procentowe) - wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego w dniach 5-12 kwietnia

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Odsetek pesymistów jest mniejszy niż w marcu, ale nie tak niski jak w pierwszych miesiącach tego roku - wskazali autorzy badania.

Z badania wynika, że ogólną sytuację w kraju dobrze oceniają potencjalni wyborcy obozu rządzącego - 81 proc. osób, które w ewentualnych wyborach zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwość, które jest zadowolonych z obecnego kierunku rozwoju kraju. Dobre oceny przeważają także wśród zwolenników ruchu Kukiz‘15 - 61 proc. zadowolonych.

Z kolei wśród badanych, którzy w wyborach poparliby Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej lub Nowoczesną, więcej jest tych, którzy negatywnie oceniają obecną sytuację w Polsce (odpowiednio: 70 proc., 80 proc. i 72 proc.).

CBOS podał, że w stosunku do marca polepszyła się także ocena sytuacji gospodarczej w kraju - 57 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe) ocenia ją pozytywnie.

Trzech na˙dziesięciu respondentów (29 proc.) sądzi, że stan polskiej gospodarki jest przeciętny - ani˙dobry, ani zły, a 9 proc. (spadek o 3 punkty) ocenia go negatywnie.

Niemal takie same jak w poprzednich miesiącach pozostały oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. 63 proc. uznaje go za dobry, 6 proc. jako zły, a 31 proc. uważa, że żyje im się przeciętnie - ani˙dobrze, ani źle. Wartości tego wskaźnika utrzymują się na dość stabilnym poziomie od˙początku bieżącego roku - wskazał CBOS.

Na poziomie porównywalnym z marcowym pozostały oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Minimalnie wzrosły odsetki badanych oceniających je zarówno dobrze (o˙2 punkty procentowe - do 58 proc.), jak i źle (wzrost również o˙2˙punkty - do˙7 proc.). Jednocześnie spadł o˙4 punkty - do 35 proc. odsetek respondentów twierdzących, że są one przeciętne - ani dobre, ani złe.

Oceny te są nieco niższe niż w styczniu i lutym, ale bardzo podobne do˙rejestrowanych przed rokiem - ocenili autorzy badania.

Z kolei w stosunku do marca pogorszyły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Obecnie dwie trzecie zatrudnionych uznaje ją za dobrą (68 proc. - spadek o 2 punkty procentowe), jedna piąta - za˙przeciętną (20 proc. - spadek o 2 punkty), a jedna dziesiąta określa ją˙jako złą (10 proc. - wzrost o 3 punkty).

Jak wskazuje CBOS lepsze oceny dotyczące wszystkich wymiarów życia publicznego skłonni są wyrażać przede wszystkim badani o˙poglądach prawicowych i respondenci częściej uczestniczący w˙˙praktykach religijnych, a także osoby lepiej oceniające swoje warunki materialne, częściej też mężczyźni niż kobiety.

Lepsze oceny poziomu życia własnego i rodziny występują wśród respondentów młodszych, mających wyższe wykształcenie, uzyskujących wyższe miesięczne dochody per capita oraz wśród mężczyzn.

Badaczy pytali także o oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Od marca o 3 punkty procentowe - do 16 proc., wzrósł odsetek badanych przekonanych o możliwości znalezienia odpowiedniej pracy. 57 proc. respondentów sądzi, że w ich miejscowości można znaleźć jakieś zatrudnienie, ale trudno jest o pracę odpowiednią,˙17 proc. (spadek o 2 punkty) twierdzi, że w ich miejscowości trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, a 4 proc. (spadek o 2 punkty) nie widzi żadnych szans na znalezienie zatrudnienia.

Z kolei poczucie zagrożenia bezrobociem utrzymało się na poziomie z marca. Nadal 20 proc. zatrudnionych obawia się utraty pracy, natomiast 77 proc. uważa swoją sytuację zawodową za stabilną.

CBOS podał także, że o 3 punkty procentowe (do 15 proc.) spadła liczba badanych obawiających się, że w˙ciągu roku sytuacja w kraju się pogorszy, a jednocześnie o tyle samo wzrósł odsetek osób oczekujących stabilizacji (do 44 proc.). Z kolei liczba przewidujących poprawę ogólnej sytuacji w kraju pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do marca (32 proc.).

Nieco zmalał pesymizm w˙przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie 5 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku stan polskiej gospodarki się pogorszy. Odsetek osób sądzących, że w tym zakresie sytuacja w kraju się poprawi, pozostał na poziomie z lutego i˙marca (38 proc.). Wzrósł z˙kolei odsetek badanych spodziewających się utrzymania status quo (47 proc., wzrost o 3 punkty).

Według 19 proc. badanych(od˙marca spadek o 3 punkty procentowe) sytuacja polityczna w kraju będzie się poprawiać, 15 proc. (spadek o 2 punkty) prognozuje zmiany na gorsze, zaś 54 proc. (wzrost o 5 punktów) prognozuje, że sytuacja polityczna w kraju się nie zmieni.

PAP, mw