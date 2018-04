PGNiG TERMIKA przyznał stypendia

Już po raz 10 - ty, PGNiG TERMIKA przyznała 10 stypendiów zawodowych, na łączną kwotę 18,5 tys. zł, dla najzdolniejszych uczniów techników. Otrzymali je uczniowie ze szkół partnerskich w Warszawie i Radomiu. PGNiG współpracuje z nimi w ramach specjalnego programu „Zagrzewamy do nauki”, wspierającego kształcenie młodzieży w zawodach związanych z energetyką

„Zagrzewamy do nauki” jest skierowany do uczniów szkół technicznych i gimnazjalistów. Główną ideą, która przyświeca programowi to propagowanie wiedzy z zakresu energetyki oraz zachęcenia młodzieży do świadomego wyboru i wykonywania zawodów związanych z branżą energetyczną m.in. technika energetyka i technika elektryka.

W ramach programu,spółka wspiera tworzenie specjalnych klas, funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów, a pracownicy PGNiG TERMIKA pełnią funkcje mentorów.

W wyniku dotychczasowych edycji programu zatrudnienie w tej spółce znalazło już 41 absolwentów szkół partnerskich. Bilans „Zagrzewamy do nauki” obejmuje ponadto: 170 spotkań warsztatowych, organizację praktyk zawodowych, z których skorzystało ponad 180 osób oraz remont i wyposażenie czterech pracowni energetycznych.

Jak powiedział Jarosław Głowacki,prezes PGNiG TERMIKA w ciągu dekady, około 40 proc. pracowników branży energetycznej przejdzie na emeryturę. Dlatego tak ważne jest - jak tłumaczył prezes - kształcenie nowego pokolenia specjalistów z branży energetycznej.

Coraz więcej firm w Polsce skarży się na deficyt wykwalifikowanych techników i operatorów,co stanowi poważną barierę w rozwoju firm. Dlatego już prawie dekadę temu uruchomiliśmy program umożliwiający uczniom najlepszych szkół zawodowych zdobycie wiedzy i doświadczenia w naszej spółce - powiedział Głowacki.

I dodaje, wciąż rozwijamy nasz program, znajdujemy dla niego nowych partnerów i mam nadzieję, że dzięki niemu coraz więcej młodzieży zainteresuje się energetyką, a nasza firma pozyska kolejnych ambitnych i dobrze wykwalifikowanych specjalistów.

PGNiG TERMIKA wchodzi w skład grupy kapitałowej PGNiG. Jej zakłady wytwarzają 11 proc. ciepła w kraju zaopatrując w nie m.in. 70 proc. mieszkańców Warszawy. Rocznie firma produkuje blisko 4,4 TWh energii elektrycznej oraz 11,3 TWht ciepła.