Rada nadzorcza PKO BP za 1/4 zysku na dywidendę

Rada Nadzorcza PKO BP pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu banku, by z zysku wypracowanego w 2017 roku wypłacić 687,5 mln zł dywidendy, czyli 0,55 zł brutto na akcję – poinformował bank w komunikacie. Ostateczną decyzję podejmą w maju akcjonariusze.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 24,8 proc. zysku za 2017 r., co daje 0,55 zł brutto na akcję. Propozycja ta jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 25 proc. zysku za ubiegły rok – czytamy w komunikacie.