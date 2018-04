V4 w Przemyśle 4.0

Ministrowie ds. gospodarki Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali Deklarację Budapeszteńską o wzmocnieniu transgranicznej współpracy gospodarczej. Dokument obejmuje takie obszary jak: konkurencyjność, innowacje i cyfrowa transformacja. Celem inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Kluczowym elementem deklaracji jest idea Przemysłu 4.0, oparta na sieci współpracy. Wykorzystywanie wspólnych zasobów danych i nowoczesne podejście do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mają zapewnić przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Działania realizowane w oparciu o deklarację będą miały bezpośredni wpływ na rozwój firm – krajowych i międzynarodowych. W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników.

Reprezentujący Polskę wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podkreślił, że polski rząd bierze aktywny udział w procesie przemysłowej transformacji.

Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie: Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Budujemy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie stymulować przemysłową transformację – powiedział minister Ociepa. - W oczekiwaniu na zakończenie procesu legislacyjnego Platformy Przemysłu Przyszłości, przeprowadziliśmy pilotażowy program szkoleniowy Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0 we współpracy z trzema uczelniami technicznymi w Polsce. Pilotaż miał za zadanie przygotować uczestników do działań na rzecz upowszechniania nowych rozwiązań na rynku. W planach mamy kolejne działania pilotażowe, których celem jest zdobycie doświadczenia, kompetencji i wiedzy o rynku krajowym tak, aby Platforma Przemysłu Przyszłości mogła funkcjonować natychmiast po jej oficjalnym utworzeniu – dodał minister Ociepa.